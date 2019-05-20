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藝節文博會 文創品大會師

2019-05-20 01:50聯合報 中新社、新華社

第十二屆中國藝術節演藝及文創產品博覽會昨天在上海展覽中心對公眾開放。金榜題名系列文創產品吸引觀展民眾。

本屆博覽會共設立33個展區，有705家文化機構攜演藝作品及5757種文創產品參展。

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文創上海藝術節

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