台灣文創精品 驚豔深圳文博會

2019-05-20 01:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



正在深圳展出的第十五屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會上，手工松煙墨、精品寶石、茶文化柴燒陶器、有機茶……等來自寶島的文創精品，吸引眾多觀眾駐足、體驗。

新華社報導，本屆文博會於16日開幕，為期5天。「台灣文化創意館」以「墨氣」（諧音「默契」）為主題，共展出了38家優秀廠商及6位工藝設計師的文創精品。

「大有製墨」是台灣一家手工松煙墨製墨廠，其第二代傳人陳俊天首次來大陸參展，並現場示範製墨過程。他介紹，手工松煙墨製作要遵循古法，以松煙、冰片、牛皮膠、麝香為原料，純手工揉製墨團，絲毫不可偷工減料。

「我們遵循古法呈現完美工藝，是要將中華傳統優秀文化傳承下去，此次來大陸參展，也是希望加強跟大陸同行的交流，共同做好這件事情。」陳俊天說。

新形態的書法用具收納組合「小墨器」是兩位台灣「90後」女生——張佩愉、邱韋如的設計作品，目前她們就讀於台灣科技大學設計研究所。「小墨器」以簡約現代的直筒造型，將毛筆、墨條、書寫墊、硯台、紙鎮、水洗等書寫用具巧妙地收納在一起。

「我們致力於融合傳統文化與現代工藝，希望通過用具的再設計，讓人們體驗到傳統毛筆書寫的美好。」張佩愉說。

在「台灣文化創意館」，台灣新北市政府還專門打造「新北市館」，除邀知名台華窯參展，還集合心晴社會企業、谷芳茶業、尚德茶行等企業。

「台灣文化創意館」還設有「生活美學」、「創意設計」專區，展示藝術擺件、茶文化柴燒陶器、鐵壺、玉飾銀飾配件、創意玩具等。

「台灣文化創意館」負責人林佳瑩說：「我們希望展現台灣文創的活力及創意，傳遞台灣工藝的廣度及深度，在觀眾心中勾勒出台灣誠懇而幸福的生活輪廓。」