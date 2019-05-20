廣州5條街區 可吃遍特色美食

2019-05-20 01:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州亞洲美食節系列活動—世界美食集錦開市迎客，近20個國家駐穗領事館、異國風味餐廳、廣東本地名店共同參與。 圖為咖啡師沖泡土耳其咖啡。 中新社 分享 facebook 廣州為進一步打造、擦亮「食在廣州」金字招牌，廣州市文化廣電旅遊局日前正式發布全市5條特色美食街區的名單。

中新社報導，這5條街區分別是海珠區琶醍啤酒文化創意藝術區、越秀區惠福美食花街、荔灣區廣州美食園、增城區正果老街美食街、南沙區十九湧漁人碼頭海鮮美食街。

琶醍啤酒文化創意藝術區現占地面積27168平方米，進駐56家商家，區內有法國、英國、日本、美國、墨西哥等國際美食主題餐吧，特色火鍋、地道消夜、概念中國菜等多元化美食餐廳，以及創意工作室、商業機構等30間。

惠福美食花街作為廣東省首個開放式國家AAAA級旅遊景區——北京路文化旅遊區的特色美食功能區，這裡有脆皮豬手、牛骨湯粉、特色牛雜等廣府美食，也有泰國炸魚等東南亞美食，還有各式飲品以及臭豆腐、長沙大香腸、台灣蚵仔麵線等各式小吃，更有一批經歷百年而不衰的老字號名店。

廣州美食園北起中山八路、南至泮溪酒家、文塔的泮塘路沿線東西兩側區，總面積3萬平方米，小到瀨粉、竹升麵、蘿蔔牛雜，中到葱油雞、清平雞、子羅牛肉，大到鮑參魚翅，應有盡有，能滿足不同人群的需要。

正果老街美食街依傍廣州增城區增江河而建，擁有眾多傳統建築，包括清代年間的青磚大屋梁宅，逾800年曆史古樸雄偉的正果寺以及古色古香的圓角樓。老街主要以商鋪招租、美食餐飲等項目為主，宣揚與發展當地美食文化。2018年底，廣州粵菜師傅培訓室落戶正果老街並正式運營。

南沙十九湧衍生了繁榮的捕撈漁業，經過升級改造及近幾年的發展，已建成特色海鮮市場、海味商鋪、酒樓、水果市場和土特產蔬菜市場，由之而來的十九湧漁人碼頭海鮮美食街是集購物、飲食、住宿、休閒為一體的綜合性旅遊景點。

廣州市文化廣電旅遊局同步推出的5條「尋味廣州」的「粵色生輝」線路中，海內外遊客可以遊覽粵劇博物館、永慶坊、恩寧路、八和會館、詹天佑故居、廣州塔等景區景點，在荔灣區泮塘路品嘗地道的西關美食—泮溪點心餐。

在「回味老廣」線路中，遊客則可以遊覽陳家祠、荔枝灣湧、沙面、北京路等，途經荔灣區泮塘路及越秀區惠福路時，不妨可以停下腳步品嘗這裡的粵菜美食。

在「尋味古村」線路的遊覽地點集中在廣州郊外的從化區，遊客可以參觀錢崗古村，到流溪河乘坐遊船，品嘗從化當地特色菜品—水庫大頭魚。

「南粵古韵」線路景區景點主要分布在美食名店眾多的廣州番禺區，遊客可以遊覽沙灣古鎮，體驗嶺南水鄉—東湧鎮大穩村遊船，參觀綠色長廊。

「為食亞洲」線路囊括了廣州花都區的故鄉里、石頭記公園、曼谷園等多個景區景點，安排遊客體驗地道泰國美食。