冰雹重創北京通州櫻桃園 果農哭了

2019-05-19 15:44 世界日報 中國新聞組╱北京19日電



北京通州17日下起冰雹，冰雹個頭一次比一次大，圖為被冰雹毀壞的櫻桃樹。 圖／取自新京報 分享 facebook

強對流天氣17日傍晚突襲北京，通州局地遭遇了178毫米降雨，部分地區還出現了雞蛋大小的冰雹。冰雹的來襲，讓通州區西集鎮1.1萬畝的櫻桃遭受毀滅性打擊。有果農泣訴：「不敢看朋友圈了，被冰雹刷屏。」

新京報報導，當日下午5時50分左右，位於通州區潞城鎮的鄭佳生態農業園區裡，負責人宋方石聽到了連續「咚咚咚」的聲音，冰雹來了。「當時我心裡就一直默念著快停吧，下幾分鐘還能承受。」宋方石說，沒想到冰雹非但沒有停下，反而越下越密。

聽著冰雹落在房頂和大棚上發出像鞭炮一樣的聲音時，宋方石感到束手無策，眼淚止不住地流，這一場冰雹一直持續到晚上7時多。

冰雹來得猝不及防，果農們坦言，對於像冰雹一樣的天災，即使提前知道，也沒有什麼有效措施，只能眼睜睜看著自己的成果毀於一旦。

鄭佳生態農業園裡的350畝櫻桃樹上，完好的果子所剩無幾，原本總產量能達到25萬斤，現在壞了的櫻桃只能埋在地裡當肥料。今年3、4月，北京地區持續低溫，櫻桃產量已受到不小的影響。宋方石說，「原本想著產量少沒關係，單果質量就好，沒想到還沒成熟就這樣了。」

通州區盛產的「通州大櫻桃」於2010年被農業部授予國家地理標誌。西集鎮為主要種植區，張家灣、潞城、宋莊、永樂店等鄉鎮也有栽植。

今年5月20日，本是通州區西集鎮定下的櫻桃園開園的日子，沒想到在開園前幾天，一場冰雹打碎了果農一年的辛苦。

西集鎮擁有1.1萬餘畝櫻桃，目前成熟坐果的櫻桃大約7000餘畝。聚隆農業聯合社負責人曹衛紅說，櫻桃的盛果期大概20天左右，一年365天的努力就為了等到這不到一個月的盛果期。為了減少果農的損失，已聯繫相關工廠，打算把沒有完全打爛的櫻桃收集起來，進行深加工，做成副產品出售，減少果農損失。