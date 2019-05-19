估1.3兆！渤海灣跨海通道有譜？

2019-05-19 15:36 世界日報 中國新聞組／上海19日電



渤海灣跨海通道規劃已報批，約需台幣1.3兆。 中國新聞組整理 分享 facebook

中國科學院院士、同濟大學茲身榮譽教授孫鈞在會上表示，渤海灣跨海通道的內部研究已到關鍵節點。 圖／取自澎湃新聞 分享 facebook

2019年國際橋梁與隧道技術大會16日至17日在上海召開，93歲高齡的中國科學院院士、同濟大學資深榮譽教授孫鈞在會上表示，渤海灣跨海通道的內部研究已到關鍵節點，課題組已完成通道方案的戰略性規畫研究報告並已上報國家發改委審批，初步估算項目資金人民幣3000億元（約台幣1.3兆）。

澎湃新聞報導，孫鈞在會上發表了名為「對興建渤海灣跨海通道問題的若干思考」的演講。他表示，關於修建渤海灣跨海通道問題，有關方面的研究已經長達27年。但由於部分專家一直持疑慮意見，工程遲遲無法啟動。「到底有沒有必要現在就搞？還有沒有其他代替方案？造橋還是造隧道？」這些都是問題。

孫鈞表示，渤海灣跨海通道，即「煙大跨海通道」是中國沿海交通發展規畫中「同三國道」（黑龍江省同江市-海南省三亞市）的重要組成部分，早在1990年代就已開始籌畫。目前，杭州灣跨海大橋已通車多年，瓊州海峽火車客貨輪渡也早已開通使用，只餘渤海灣跨海通道尚未啟動。

報導引述孫鈞說，山海關內外交通運輸量增長的需求，是渤海灣跨海通道建設位列首位的決定性因素。目前，關內外聯繫的鐵路運能尚能滿足要求，2018年京瀋高鐵投運後實際可提供運量2.3億人次/年，但5至7年後，隨著環渤海灣城市群建設及其產業發展和雄安新區的崛起，年客運總量需求將達到3億人次，關內外鐵路運能將「捉襟見肘」。

渤海灣跨海通道建成後的區域收益方面，孫鈞則表示，該通道的作用絕不僅是連接煙台和大連兩個城市，而應著眼於聯通、振興整個東北地區，通道北可接大連、瀋陽、長春、哈爾濱等城市，向南則可連接濟南、煙台、青島、徐州、連雲港、合肥、南京以及蘇錫常、上海、杭州等長三角發達地區，進而輻射整個華東地區。

「現在動已晚了，時不我待」

據孫鈞初步估算，整個渤海灣跨海通道總建設經費將達3000億元，工期約為15至20年。他呼 籲，抓緊進行有關海床地形、水文、地震地質以及海床水文等詳勘工作，「現在動已經晚了，時不我待啊！」

孫鈞院士是中國著名的工程力學家、 隧道與地下結構工程專家，1949年畢業於國立交通大學（上海）土木工程系。自1952年起，歷任上海同濟大學講師、教授、博士研究生導師、教研室主任、系主任、校教務處處長、校務委員。他是中國首批博士研究生導師（1981）。1991年經選任中國科學院（技術科學部）學部委員、1993年後改任院士。