莽男求復合自殘手腳劃139刀 還抹番茄醬增效果

2019-05-19 14:41 世界日報 中國新聞組╱杭州19日電



男子手臂畫下一道道刀傷痕跡。 錢江晚報 分享 facebook

浙江省杭州餘杭某派出所日前接獲女子電話報案：「我男朋友在出租房裡面用刀劃自己，他發視頻給我了，很嚇人啊。你們能不能快去？」民警循線找到該名18歲男子小強，他透露女友不理他，便邊劃傷口邊發照片，總共劃了139道傷口；警方安撫、陪他就醫後離開，沒想到男子又想不開爬上天台吵著要跳樓。

錢江晚報報導，小強和女友住一起，「前幾天為了一些瑣事吵架。她管自己走了，也不接我電話。」為了把女友叫回來，他用小刀在手臂、腿上劃口子，一開始劃了10刀，但女友沒有反應，便邊劃傷口邊發照片，總共劃了139道傷口。

沒想到最後女友還是沒有來，來的是民警。小強對關心的民警說，傷口「看著嚇人，其實就是皮外傷，我劃得不深。」並透露包紮位置的血跡其實是用番茄醬「化妝」的。

民警直到醫生確認小強沒有生命危險才離開，沒想到不到一個小時，小強又報警了：這次上天台要跳樓。

民警抵達後發現小強坐在樓頂天台圍欄邊緣，雙腳離地，一只腳探出在外，十分危險，「小伙子又怎麼了？」「女朋友又不理我了，我打了好幾個電話她都沒接，我不該騙她的！」

民警表示，「你下來吧，你這樣女朋友反而看不起你！」小強開始嘮嘮叨叨地向民警吐起苦水，民警趁機上前拉住他，幾個人合力將小伙子拉回天台，最後將他帶回派出所安撫才結束這場鬧劇。