「想下車透透氣」中國醉男砸高鐵玻璃 懊悔不已

2019-05-19 15:11 世界日報 中國新聞組╱北京19日電



高鐵上海虹橋至北京的列車上，日前出現一名酒醉男子砸碎列車玻璃，被鐵路警方依法採取刑事強制措施；該名許姓男子透露當時喝多了有點難受，卻無法打開車門下車，只好砸碎車門處的玻璃「透透氣」。

央視財經頻道《第一時間》報導，許男14日下午酒後搭乘G146次列車前往北京，列車停靠在濟南西站時，許男感覺有些難受，便徑直起身前往車門處，想要打開車門下車卻碰壁，他便回到座位處取下車窗邊上的緊急破窗錘，將車門處的玻璃砸破，隨後被聞訊趕來的列車工作人員制止，並立即報警。列車到達北京南站後，民警立即上車開展調查取證工作。

據報導，許男當時向民警承認自己砸了玻璃，「就砸了一下，我以為就通氣了，就砸了一下然後就收手了。」民警詢問當時玻璃有什麼變化嗎？許男回應「就出來一個洞，玻璃裂了應該是。」民警隨後將許男帶回北京南站派出所進一步詢問。

酒醒之後的許男承認中午喝了半斤白酒、一瓶啤酒，並對自己的行為懊悔不已。目前，許男因故意毀壞財物，被北京鐵路警方依法採取刑事強制措施，案件還在進一步處理中。鐵路民警提醒，乘坐火車出行過程當中，遇到問題應當及時向火車上的工作人員尋求幫助，切不可擅自觸動火車上的緊急安全措施，嚴重者將依法處罰。 男子酒後砸破高鐵玻璃，稱想透氣，遭警方採取刑事強制措施。 央視 分享 facebook