蘇迪曼杯羽球賽南寧開打 我與港韓同組

2019-05-19 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



2019年蘇迪曼杯世界羽毛球混合團體錦標賽19日登場，中華台北代表隊與日本、中國大陸、印尼等12支球隊排在第一級，預計將有番爭奪戰。

桂台之聲報導，此次比賽分第一階段分組循環賽和第二階段淘汰賽。按照2019蘇迪曼杯規程，第一階段分組循環賽中華台北隊作為種子隊分在C組，同組的還有韓國隊、香港隊。

中華台北隊作為C組的種子隊，實力不容小覷，特別是在單打方面非常強勢，男單的周天成，現世界排名第四；女單的戴資穎，現世界排名第一。

男雙方面，王齊麟和李洋這對全新搭檔，今年3到4月已經連續在瑞士、奧爾良和印度三站巡迴賽中闖入決賽，並贏得奧爾良和印度兩站巡迴賽冠軍。

根據小組賽的排程，中華台北隊19日18時迎戰香港隊，22日上午11時迎戰韓國隊，分組賽每個小組前兩名將參加第二階段淘汰賽，淘汰賽重新進行抽籤決定對陣情況。

中新社報導，蘇迪曼杯是代表羽毛球整體水準最重要的世界大賽，與湯姆斯杯和尤伯杯齊名，南寧是繼北京、廣州、青島、東莞之後，第5個舉辦蘇迪曼杯賽的大陸城市。

南寧市市長周紅波17日在開幕上表示，南寧大力發展羽毛球運動等體育事業，蘇迪曼杯作為世界最具影響力的羽毛球賽事，首次在大陸少數民族地區舉辦，這既是對南寧羽毛球運動發展的認可，更是將世界的目光聚焦在了南寧。