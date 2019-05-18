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Siri陪毒毒唱情歌？ 音樂人晴天林搵Siri合唱《會過去的》超爆笑

2019-05-18 17:50香港01 記者楊羨庭／報導

「晴天林」近日有新搞作，在facebook上及YouTube頻道上載一條合唱片，...
「晴天林」近日有新搞作，在facebook上及YouTube頻道上載一條合唱片，不過拍檔並非真人，而是有「Siri BB」驚喜現身。（fb「晴天林 Sunny Lam」截圖）
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想唱卡拉OK但沒有伴，又不想「毒毒」一人自己唱，可以考慮跟iOS系統智能助理Siri合唱一曲！80後本地音樂人「晴天林」（Sunny Lam）近日有新搞作，在facebook上及YouTube頻道上載一條合唱片，不過拍檔並非真人，而是「Siri BB」驚喜現身。網民大讚影片有創意，又評價Siri咬字清晰，不過亦有人笑稱這是「毒毒最高境界」。

晴天林在2010年創立個人fb專頁「晴天林 Sunny Lam」，不時分享其原創及翻唱作品，前日（16日）他在fb專頁及YouTube頻道上載影片，分享自己與Siri合唱許志安和車婉婉的《會過去的》，他笑指自己經常「毒毒咁自己做音樂」，想找人跟他合唱並非易事，所以就找到「成日陪住我嘅Siri BB」唱出這首經典合唱歌。

影片一開始就有Siri BB作介紹，「送畀大家《會過去的》」，還謙稱「我唱得麻麻地，請多多指教」，令人更加期待，但唱功方面則稍為不夠穩定，特別在飆高音部分更出現走音，但跟晴天林的節奏尚算合拍。

影片引起網民熱議，不少人都指跟Siri合唱非常爆笑，亦很欣賞晴天林的創意，又指這是「毒毒最高境界」。對於Siri的歌聲，有網民笑言聽起來很療癒，而且咬字清楚，「畀個Like佢」，但亦有人笑稱「聽完Siri唱先至發現自己原來唔係最難聽」。很多網民都好奇怎樣做到跟Siri合唱的效果，晴天林則賣個關子，「你試下叫Siri唱」。

晴天林接受《香港01》訪問就有透露製作方法，他指大概用了5至6小時才完成，主要是錄低Siri的聲音，再用編曲軟件修改音準及拍子。他指因廣東話本身已有音調，以及是每個字都只有一粒音，比較容易處理，「如果係英文應該會有排搞」。

他指自己一向都在個人頻道上載唱歌影片，最近記起這首歌，但又找不到人合唱，剛巧見到枱面上的iPad，忽發奇想「搵大家好熟識嘅Siri唱」。晴天林笑說，在社交媒體要突圍而出，都要帶點輕鬆惡搞，「香港人好大壓力，鍾意睇啲新鮮、輕鬆、惡搞的片段。

延伸閱讀：

哈囉Siri！Apple招聘粵語Siri寫手　講明請香港廣東話母語人士

問Siri感情事　問題慘變指令誤傳信息 美女子遭暗戀男生決絕斷交

文章授權轉載自《香港01》

Siri香港斷交

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