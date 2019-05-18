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港府大小眼？電車博物館談10年沒下文 鐵路卻急速發展

2019-05-18 17:03世界日報 香港新聞組╱香港18日電

1904年7月30日上午10時，香港電車正式投入服務，一駛便駛了115年；期間電車從單層變成雙層，取消頭等車和三等車的階級歧視。然而電車跨越世紀，仍跨不出港島，不單版圖無法擴張，就連曾討論過的電車博物館也無疾而終。另一邊，鐵路急速發展，令一眾電車迷質疑，政府是否偏袒港鐵。

香港01報導，香港電車的發展一直反映著各時代的社會變化。殖民地初期，香港社會洋尊華卑，就連搭電車也有階級制度，頭等電車是「洋人專車」，華人就乘搭三等電車，兩款車的分別在於設計、載客量和舒適度。走了115年，香港也走過了不平等的時代。67暴動後，華人於社會愈來愈受到尊重，電車也取消了等級制度。這些變動其實正正反映著社會的轉變，變得文明和平等。

電車與社會連結雖然緊密，但卻得不到相應的待遇。「電車不單是交通工具這麼簡單，它有交通工具以外的價值存在。」報導指出，香港電車文化保育學會會長謝耀漢認為，如今電車已成為香港的標誌（Icon），「行駛了一百年還繼續行下去，現在電車已是一個Landmark。好多遊客來到，他們都會搭電車，沒有電車的香港就不是香港。」然而政府對電車毫不重視，他認為，電車的價值毋庸置疑，而最佳的保育方法是興建電車博物館。

報導說，西環飛躍動力召集人葉錦龍近年一直政策研究和電車保育方面的議題，他指政府有意無意地將本地交通發展的主軸傾至鐵路之上，「我覺得這是政策使然，特別是主權移交後，《鐵路發展策略2000》開始將交通規劃由路面轉至地底。」

據報導，2009年，發展局和市區重建局（市建局）在中西區區議會會議上，提出一項當區的《市區更新地區願景研究》，而研究報告推薦利用本地五代電車，設立活動電車博物館，行走現時路線，在電車上介紹電車與中西區歷史，專責小組就曾建議活化電車廠作電車博物館，時任發展局長林鄭月娥也曾公開提出設立流動電車博物館。

然而今日市建局、發展局都表示，政府現時沒有設立電車博物館的計畫。報導稱，電車博物館無下文，葉錦龍表示，反映政府不重視交通歷史保育，以及凸顯林鄭月娥開空頭支票的個性。目前只有由電車公司自行營運、類似流動博物館的「電車全景遊」（TramOramic），他表示會繼續推動電車博物館，或擴大現有的鐵路博物館作交通博物館的倡議。

香港博物館

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