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「拍不必要親密照」 關注少數族裔人士涉狎童被捕

2019-05-18 17:05世界日報 香港新聞組╱香港18日電

關注少數族裔權益人士、香港社區發展網絡總幹事龍緯汶，被指與少數族裔女童拍攝不必要的親密合照；警方昨以涉嫌非禮及製作兒童色情物品拘捕他。

據明報報導，警方發言人表示，電子報案中心於5月15日接獲報案，稱一名男子涉嫌於不同場合向一名兒童做出不必要的親密行為。警方深入調查後，昨早約8時在荃灣區拘捕44歲龍緯汶，涉嫌非禮及製作兒童色情物品。龍昨晚被黑布蒙頭押返香港社區發展網絡辦公室調查，檢走一塊廁所板、粉紅色衣物、電腦及攝錄機等，約1小時後再將他帶署扣查。

龍緯汶活躍於深水區，過去曾任社工及議員助理，一直關注少數族裔權益議題，於香港社區發展網絡任總幹事。報導說，他於2004年成立政治團體「南方民主同盟」並擔任主席，又於2009年創立「油尖旺食物銀行油尖旺區鄰舍互助計畫」，過去曾參選區議會及立法會選舉，惟未並當選。另據大公報報導，龍緯汶身為民主派義工在香港 「泛民」陣營中相當活躍，曾於2016 年為「香港眾志」、嶺大師弟羅冠聰助選；今年4月28日，龍緯汶參與「民陣」遊行反對修訂《逃犯條例》。

報導指出，近日網上流傳多張龍緯汶與少數族裔女童合照，相中龍緯汶「公主抱」起女童，又與她們臉貼臉，其中有照片見到龍與女童一同側於床上。護苗基金昨在網上發表聲明稱，有網民發現一名聲稱為爭取種族平等的泛民義工，透過組織接觸兒童，並與兒童拍攝大量親暱照片，從照片中看到很多不必要的身體接觸，令人聯想到色情或孌童癖，昨曾到深水警署通報警方。

香港義工

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