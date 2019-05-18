故態復萌？視覺中國告浙江醫院侵權 索賠20萬元

2019-05-18 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



視覺中國此前捲入版權風波，其後更被揭發「以保護版權之名，行敲詐勒索之實」，將能得到的圖片都標註為「版權所有」，甚至包括不屬於公司或是公領域的圖片，然後再向真正版權所有者發函追討賠償。視覺中國網站事後整改超過半個月後重新運作，不料視覺中國疑似故態復萌，在浙江海寧控告一間醫院侵權。

北京青年報報導，浙江海寧法院日前審理一宗著作權侵權糾紛案，當地一間醫院因在官方微信中使用10張圖片，被視覺中國的運營公司以侵害作品訊息網路傳播權為由告上法庭。視覺中國請求法院判處涉事醫院刪除並停止使用侵權作品，同時賠償損失人民幣4萬元及合理開支人民幣2000元（共合新台幣約20萬元）。

視覺中國提供的證據，是其網站上所展示的10張涉案圖片，都有加註「視覺中國」及其合作方「GettyImages」的水印，並附有版權申明，同時有提供GettyImages的授權文件。視覺中國表明，涉事醫院實際共侵權47張圖片，除了本案訴訟的10張圖片外，其餘37張圖片會保留訴訟權利，如不能調解則會另案起訴處理。