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母暈倒醒來不見4月大兒子 父籲盜嬰者：照顧好孩子

2019-05-18 12:37世界日報 中國新聞組／北京18日電

一名女子16日中午12時在中國河南周口市川匯區周口公園附近暈倒，醒來發現身邊四個月大的男嬰不見了，此事引發全國民眾廣泛關注。孩子的父親著急地呼籲：不管抱走孩子的人是誰，「要照顧好孩子」。周口警方懸賞5萬元（約7226美元）尋找線索。

紅星新聞報導，知情人士17日表示，孩子的父親朱先生在周口市交警隊上班，39歲的母親劉女士在一家媒體從事後勤工作，男孩是第二胎。夫妻倆的鄰居說，他們平時為人和善，沒得罪過任何人。

據報導，朱先生在事發現場向辦案民警講述，孩子的母親當時散步經過這裡時暈倒了，將近一個小時後被經過此地的一個朋友發現，叫醒後發現孩子已經不見了。「因為丟失嬰兒，昨天晚上孩子母親一直神志不清，今天稍微好轉一些，正在配合公安機關錄取材料。」朱先生說時多次哽咽：「不管你是誰，要照顧好孩子。」身邊的同事勸他冷靜一會兒，「思路不要亂，孩子一定會找到的。」

孩子一位從醫的親屬表示，孩子母親是二胎高齡產婦，患有低血鉀病，有暈倒史。雖然身體虛弱，但正常情況下只會暈倒十分鐘左右，可是這一次從暈倒到被發現叫醒達到一個小時。這位親屬懷疑，可能被人為下藥迷暈的，是專業偷小孩的所為。也有現場鄰居議論，可能是有人自己沒有孩子，看到母親暈倒，臨時起意，順便抱走了孩子。

另據河南廣播電視台報導，目前，孩子父母情緒崩潰，也不敢告訴家中老人，害怕老人傷心過度。此事被警方定性為盜嬰案。另外，最讓人擔心的就是四個多月大的孩子，還處於哺乳期，也不知道能不能吃到奶。

據報導，孩子失蹤的地方，處在小路中間，缺少監控設備。

圖為孩子母親暈倒地點。(取材自紅星新聞)
圖為孩子母親暈倒地點。(取材自紅星新聞)
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圖為失蹤的男嬰。(取材自紅星新聞)
圖為失蹤的男嬰。(取材自紅星新聞)
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