2019上海海峽兩岸青年創業大賽 在滬鳴槍開賽

2019-05-17 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



2019上海海峽兩岸青年創業大賽17日正式起跑，本次大賽分為上海、台北、香港三個賽區，讓更多兩岸及海外青年有機會參與。

創業大賽同時聚焦細分類別，深化提升創業加速營活動內容，對接更多知名投資機構與媒體參與，複賽期間由導師全程跟蹤輔導等，讓今年的大賽更具看點，期待透過此次大賽活動，進一步加深海內外青年的交流互動。

本次大賽由兩岸企業家峰會中小企業合作和青年創業推進小組指導，上海市台資企業協會、市科技創業中心、市青年聯合會、市就業促進中心與台灣相關協會等單位聯合主辦，上海市張江高新技術產業開發區金山園、上海（金山）海峽兩岸青年創業基地、市台協青年工作部、遠見天下文化事業群、17創聯盟聯合承辦。

上海（金山）海峽兩岸青年創業基地與上海財經大學資訊管理與工程學院簽署合作協議，將在基地掛牌成立「校外人才實訓基地」和「校外人才培訓基地」，共助兩岸青年創業。

大賽啟動儀式上，出席嘉賓共同澆灌寓意青創事業蓬勃發展的綠色樹苗，象徵著創新創業的夢想種子在兩岸青年的心中播灑。

青創論壇環節，創業導師一一亮相，分享自身的創業經驗與心得，提出優秀專案的選拔標準以及對海內外創業青年的期許，金山青創基地負責人也現場介紹基地的服務內容與政策福利，解答台青在滬創業遇到的問題。

上海海峽兩岸青年創業大賽是首個由滬台聯合舉辦，海內外青年共同參與的創業大賽，自2016年起已連續成功舉辦三屆，共吸引1331個專案參賽，其中大陸專案656個，台灣專案520個，香港項目40個，海外項目115個。

大賽促進了創新創業項目交流，湧現了一批具有潛力和創新力的青創團隊和新創企業，如ZETA低功耗物聯網、鹵豆自動煮面機、Vulcan觸覺力回饋數據手套、奈米自然屋、寵愛指機、望秦精釀工坊等，目前已有50多個專案註冊落戶上海發展。

大賽報名報名官網：http://2019.jskechuang.cn諮詢熱線：+86 21 57276089聯繫郵箱：jskcy2015@126.comFacebook：上海金山海峽兩岸青年創業基地大賽報名時間：5月17日到6月30日