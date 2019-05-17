「騙愈多賺愈多」 百度貼吧成賭場招聘平台

2019-05-17 17:05 世界日報 中國新聞組／上海17日電



搜索引擎巨頭「百度」又爆醜聞。媒體報導，百度貼吧內有眾多境外賭場招聘男女「推廣員」，透過網路聊天，以拍拖為名，哄騙民眾參與網路賭博，更聲稱「騙得愈多，賺得愈多」。百度對此回應，因為無法對網路暗語直接判斷是否違法，所以已對相關不良內容作了「不主動曝光處理」，並收集相關線索上報公安等主管部門。

澎湃新聞網報導，有網民近日發現，百度貼吧中的「柬埔寨吧」充斥大量有關賭場招聘資訊，當中以暗語「新盤口、有意私聊」、「招收推推、小白」等發文，實際是招攬網民從事誘騙工作。有發貼者更表示，「他（參賭者）充值的愈多，你的提成就愈高」，更明言參賭者只會輸，藉此吸引網民加入工作。

該貼吧內，發帖者多使用「菠菜」等暗語來替代「博彩」等詞彙。柬埔寨金邊吧、柬埔寨西港吧、柬埔寨工作吧等百度貼吧內，亦存在類似情況。

據了解，這些來自柬埔寨的網路賭場，大多為中國人所開。然而這些發文者主要來自中國國內，當中有人聲稱，他們的公司獲柬埔寨合法博彩牌照，惟可信程度備受質疑。其中一名廣參與誘騙工作的廣東網民更聲稱，現時他的護照被公司扣留，令他無法回國。

大部分貼文主要以「推廣人員」作為招徠，有知情者透露，不法集團會要求女推廣員向男網民招手，成為他們的女朋友，讓受害人在你情我願的情況下成為會員，參與賭局；男推廣員則需偽裝成女姓，以同一手法誘使男網民「入局」。