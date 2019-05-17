15歲少年姦殺7歲女童 兇手父：孩子我不管

2019-05-17 17:05 世界日報 中國新聞組／北京17日電



江蘇省常州市2017年12月發生一起少年姦殺7歲女童的案件，震驚各界。事件發生後，少年的冷血和其父親的冷漠讓人印象深刻，也讓社會回過頭來檢討，中國父母由於工作忙碌，缺乏對子女的家庭教育，恐成為社會暴力事件與心理問題的溫床。

正義網報導，死者7歲女童小倩，平時與父母、祖父母同住，父母在小區開蔬菜店，祖父母也還在工作，全年除春節外，沒有雙休日及節假日，所以到了假日，小倩會自己到小區大門口附近找同齡的孩子玩，案發當日小倩沒能回家，這天離小倩八周歲生日僅差一個月。

民警認定女孩是被強姦後，由高空墜樓摔死，鎖定15歲初二學生常小峰犯案，他坦承犯行說：「我知道強姦是要槍斃的，不能讓人知道，完了就想弄死她。」

常小峰表示，上初中後不敢跟女同學交往，看到小倩覺得挺漂亮的，就有了強姦她的念頭。案發前，他先在自己床上鋪報紙，以防床弄髒被父母發現，隔天他把小倩帶來家中，一進到房間，就用膠帶貼住她眼睛強姦，事後他將小倩抱到25樓一戶沒裝修的房子裡，搬坐到廚房窗台上，輕輕一推，她就往後倒了下去。

2018年5月21日，常州市檢察院以強姦罪、故意殺人罪將被告人常小峰起訴，常小峰的母親當庭表達對被害人及親屬深切愧疚，但他的父親沒有絲毫惋惜及內疚，當被害方律師說起被告人的家庭教育問題及賠償事宜時，這位父親說：「孩子我不管，都是我老婆管，我沒文化，我老婆比我文化高，這些事不要問我！ 」審判長因此對被告人父親進行了批評教育。

經先後五次耐心協調，常小峰的母親做主賣掉房子，賠償被害方43萬元。2018年12月10日，常州市中級法院開庭宣判，常小峰犯罪時未滿16歲且認罪，家屬也積極賠償被害人，依法減輕處罰，將他依強姦罪判處有期徒刑七年；犯故意殺人罪，判處有期徒刑九年；決定執行有期徒刑15年。被告表示不上訴。

2019年1月4日，常小峰被押送至江蘇省第一少管所服刑。常小峰的母親說，她對不起孩子，「我們不會放棄他的。」