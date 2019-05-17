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秋行軍蟲襲中國13省 掀「蟲口奪糧」戰

2019-05-17 16:06世界日報 記者李仲維╱綜合報導

中美貿易戰升溫衝擊農業，連蟲害也來攪局。截至5月13日，13省（區）61個市（州）發現草地貪夜蛾（秋行軍蟲）幼蟲為害玉米，專家預測，這種害蟲將在未來一年蔓延至全中國。農業部緊急呼籲，要求「蟲口奪糧」保豐收。

財新網報導，今年是農業的多事之秋。非洲豬瘟已席捲所有省份，一種新的生物入侵正在威脅玉米等農作物。據農業農村部直屬事業單位全國農業技術推廣服務中心發布的消息，繼雲南、廣西、貴州、廣東、湖南見蟲後，4月下旬以來，秋行軍蟲在海南、福建、浙江、湖北、四川、江西、重慶、河南相繼發現幼蟲為害，蟲情擴散蔓延明顯加快。

截至5月13日，已有13省（區）61個市（州）261縣（市、區）發現幼蟲為害玉米，初步統計發生面積108萬畝。

第一財經報導，秋行軍蟲（Fall armyworm）是聯合國糧食及農業組織（FAO）全球預警的重要害蟲。原生於熱帶和亞熱帶的美洲，2016年傳播到非洲，2017年迅速蔓延至亞洲，包含葉門、印度、孟加拉、緬甸、泰國、斯里蘭卡，中國今年也開始受害。

布瑞克‧農產品集購網研究總監林國發表示，秋行軍蟲目前在中國西南地區已出現蟲害，會不會最終演變成類似養殖業中的非洲豬瘟疫情，從而對行業產生重大影響，還需要持續追蹤。

據統計，2018年秋行軍蟲的蟲害，為非洲的農業帶來20億至30億美元的重大損害。據大陸農業農村部官網披露的訊息，今年1月，雲南省首次發現秋行軍蟲入侵危害。

有專家指出，秋行軍蟲繁殖力驚人，成蟲善飛，危害力強。秋行軍蟲目前在大陸南方有擴大趨勢。如果後期進入華中、華北地區，將對大陸的糧食生產產生嚴重影響。

1天啃光1片玉米田恐致顆粒無收

秋行軍蟲有極強的危害性，玉米苗期受害一般可減產10%至25%，嚴重危害田地可造成毀種絕收。據媒體報導，如果不防治，往年收成3000斤一畝的玉米田，今年可能要減產500至1000斤，甚至可能顆粒無收。

尤其是伴隨西南季風，5月中旬開始，秋行軍蟲的成蟲可能進一步遷飛擴展到長江和江淮流域；6至7月可繼續北遷至黃淮、華北乃至東北和西北地方，蟲情有擴散蔓延的危險。

第一財經報導，中國農科院植保所玉米害蟲組研究員王振營指出，由於秋行軍蟲是新入侵的害蟲，中國尚無登記農藥可用，中國農科院植保所已經完成21種常用化學農藥對該蟲的防治效果評估，篩選出一批高效、低毒的化學農藥用於應急防治。

王振營稱，秋行軍蟲有很強的抗藥性，農民在用藥的時候，要注意輪換和交替使用不同作用方式的殺蟲劑。

草地貪夜蛾俗稱秋黏蟲，是一種原產於美洲熱帶和亞熱帶地區的雜食性害蟲。母蛾會在農作物葉面下產卵，三到六天即可孵化毛毛蟲，長大後對農作物的破壞力也增強。該害蟲食量大，主要為害玉米、水稻、甘蔗、煙草等禾本科植物，而且繁殖力強、遷飛能力強。由於屬暴食害蟲，群體作戰，一天能啃光一片玉米田，啃完後列隊遷移下一片田，因此也被稱為秋行軍蟲。

成蟲1晚飛100公里

秋行軍蟲繁殖力強，繁殖速度極快。每次產卵100至200顆，成蟲一生可產1500至2000顆卵，一個月可產一世代，一年即有十幾個世代。秋行軍蟲超級能飛，成蟲一晚可飛行100公里，母蛾子產卵前可遷飛500公里。

有報導稱，秋行軍蟲成蟲在30小時內，可以從美國的密西西比州遷飛到加拿大南部，距離長達1600公里。

圖為被秋行軍蟲吃壞的農作物。圖／聯合國糧農組織
圖為被秋行軍蟲吃壞的農作物。圖／聯合國糧農組織
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非洲豬瘟緬甸

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