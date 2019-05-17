南韓退出申辦 中國主辦2023男足亞洲盃無懸念

2019-05-17 16:12 世界日報 中國新聞組／北京17日電



當局表示，南韓已退出申辦2023年亞洲盃男子足球賽，讓僅剩的競爭者中國幾乎確定拿下主辦權。

中央社報導，南韓足球協會聲明表示，放棄申辦是因為將「策略焦點」放在和北韓聯手申辦2023年的女子世界盃上。

南韓足協3月宣布和北韓共同申辦女子世界盃，但兩韓的外交聯繫因美國和北韓核談判陷入僵局而逐漸減少。

南韓退出申辦亞洲盃，表示中國應該能在6月4日由亞洲足球聯盟（AFC）確認第二次主辦男足亞洲盃。

中國曾在2004年主辦男足亞洲盃，當年地主隊在北京進行的決賽以1比3敗給日本。