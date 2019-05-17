《北京觀察》身寄虎吻

2019-05-17 16:24 世界日報 雲上風



沒料到貿易戰的激情，降溫會降得那麼快，人們轉眼就去圍觀坎城紅毯上，那些傳說花十萬八萬人民幣去「蹭紅毯」的網紅大媽和18線女星。這也令很多奇聞的關注度下降，比如北京一個懷疑是騙局的「大師級研修班」。

北京因是首都、衙門多、場面大，所以經常有不同的論壇、峰會、研修、培訓、評比、頒獎之類的活動舉行，其中不乏高深或低級的騙局。最新一個被舉報是騙局的，叫做「中國建工房產專業律師高峰論壇」，比較特別的，是舉辦這個論壇的，如果真的是騙局，那就有身寄虎吻的大膽量，因其舉行的時間，是首度熱烈亞洲文明的重大外事活動期間，而參加論壇來研修的是以打官司為職業的律師。

這個「中國建工房產專業律師高峰論壇」，針對外省市的律師，舉辦一個「建設工程與房產律師專項研修班」，說是5、6月間，要在中國政法大學或者北京某五星級酒店進行封閉學習+高峰論壇+導師面對面輔導。宣傳廣告還有大學教師看到朱樹英、袁華之等業內大咖，又有詳細的課程介紹，收費看上去也不算貴，報名費只是3100到4900元人民幣不等。

如此長見識、增資歷的培訓活動，不少外省小律師報了名，年輕的剛入行20多歲，年紀大點的也有50歲上下的老律，人數多達300多人。僅以報名費計，聲稱的主辦者就可收多達百萬元人民幣。

但到了5月15日說是開班了，大家才發現課程、地點、老師、內容都和前期宣傳不同，而且並無培訓一項，律師們都懂法律常識，質疑其涉嫌欺詐和非法經營。目前律師們已集體報警，北京海淀區公安分局清河派出所接手展開調查。