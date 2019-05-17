親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台灣同婚合法化亞洲第一 外媒如此解讀

獨／64歲葉佳修驚傳罹患肺癌！「左上肺葉全切除」

《北京觀察》身寄虎吻

2019-05-17 16:24世界日報 雲上風

沒料到貿易戰的激情，降溫會降得那麼快，人們轉眼就去圍觀坎城紅毯上，那些傳說花十萬八萬人民幣去「蹭紅毯」的網紅大媽和18線女星。這也令很多奇聞的關注度下降，比如北京一個懷疑是騙局的「大師級研修班」。

北京因是首都、衙門多、場面大，所以經常有不同的論壇、峰會、研修、培訓、評比、頒獎之類的活動舉行，其中不乏高深或低級的騙局。最新一個被舉報是騙局的，叫做「中國建工房產專業律師高峰論壇」，比較特別的，是舉辦這個論壇的，如果真的是騙局，那就有身寄虎吻的大膽量，因其舉行的時間，是首度熱烈亞洲文明的重大外事活動期間，而參加論壇來研修的是以打官司為職業的律師。

這個「中國建工房產專業律師高峰論壇」，針對外省市的律師，舉辦一個「建設工程與房產律師專項研修班」，說是5、6月間，要在中國政法大學或者北京某五星級酒店進行封閉學習+高峰論壇+導師面對面輔導。宣傳廣告還有大學教師看到朱樹英、袁華之等業內大咖，又有詳細的課程介紹，收費看上去也不算貴，報名費只是3100到4900元人民幣不等。

如此長見識、增資歷的培訓活動，不少外省小律師報了名，年輕的剛入行20多歲，年紀大點的也有50歲上下的老律，人數多達300多人。僅以報名費計，聲稱的主辦者就可收多達百萬元人民幣。

但到了5月15日說是開班了，大家才發現課程、地點、老師、內容都和前期宣傳不同，而且並無培訓一項，律師們都懂法律常識，質疑其涉嫌欺詐和非法經營。目前律師們已集體報警，北京海淀區公安分局清河派出所接手展開調查。

北京人民幣公安

相關新聞

上海機場旅客吞吐量5年來首次下滑

2019-05-17 14:27

福建多地現強降雨 轉移危險區域5000多名民眾

2019-05-17 12:18

離譜！裝卸工人被關在貨櫃裡 從杭州空運到廣州

2019-05-17 10:51

不准起飛！中國大媽肉身堵班機艙門 竟是這個原因…

2019-05-17 16:14

南韓退出申辦 中國主辦2023男足亞洲盃無懸念

2019-05-17 16:12

秋行軍蟲襲中國13省 掀「蟲口奪糧」戰

2019-05-17 16:06

拜文昌帝君求考運起源於隋唐 世界公認發祥地在這

2019-05-17 14:12

「股壇醫生」曹貴子 被控串騙8900萬

2019-05-17 13:55

中國70城房價漲幅 攀近兩年高點

2019-05-17 13:54

園林版浮生六記 蘇州上演

2019-05-17 01:54

安徽隋唐大運河博物館 落成開放

2019-05-17 01:54

雅韻昆台共知音 以曲對話謀發展

2019-05-16 21:42

驚險！童掛14樓牆外 暖男懸13樓當蜘蛛人安撫

2019-05-16 16:19

嘴塞布捆手腳 童被扔「殭屍車」？自導自演原因超催淚

2019-05-16 16:13

秋行軍蟲防治概念股大漲 專家：尚無合法登記農藥可用

2019-05-16 16:07

上訪碰壁？川男闖鄉政府潑硫酸、揮鋼條 釀1死2傷

2019-05-16 15:54

太「扯」了！ 世園會百餘金鳥被掰走剩17隻

2019-05-16 14:12

水果比肉貴…「荔枝自由」上熱搜 中國國家統計局回應了

2019-05-16 14:10

鳥擊戰機! 解放軍飛行員9秒跳傘逃生

2019-05-16 14:09

香港鼠戊肝爆發 議員：九龍鼠大如狗

2019-05-16 12:35

貴州大佛遭水泥填平 官方辯稱「加固工程」

2019-05-16 10:24

秋行軍蟲已入侵13省 未來一年恐蔓延至全大陸

2019-05-16 09:42

臨近六四 中共封鎖所有語言版本維基百科

2019-05-16 09:23

陸學者研發「神奇膠水」 研究指可快速止血

2019-05-16 09:07

上海科技獎揭曉 聚焦3趨勢

2019-05-16 04:14

證明事項 大陸取消13000多項

2019-05-16 04:13

「死亡之海」披上綠裝 治理有成

2019-05-16 04:09

「神州北極」滿山杜鵑 遊客不絕

2019-05-16 04:08

大陸承建印尼雅萬高鐵 進入全面提速

2019-05-16 04:06

投共40年 林毅夫：當然希望能回台

2019-05-16 00:18

傳習近平曾同意會見達賴 但遭印度阻撓

2019-05-15 23:32

清潔工涉安老院非禮案 照顧員稱曾見被告伸手摸95歲女院友胸口

2019-05-15 19:57

民眾吃龍蝦餐廳竟遞安全套？「有求必硬」包裝露骨惹議

2019-05-15 16:44

小夫妻煤氣中毒命危 公婆沒錢醫「棄兒救媳」

2019-05-15 16:39

大陸官方首次公布全國地名資訊 「台灣省」在版圖內

2019-05-15 16:23

高難度！ 150公尺高峽谷建橋 網友：看得腿都抖

2019-05-15 15:10

海港城精品店再傳2員工染麻疹 1人去過2萬人演唱會

2019-05-15 14:32

433天！貴州男子從南極跑到北極 途中還被綁架

2019-05-15 14:12

山寨橫行 永和豆漿北京正牌店不到3成

2019-05-15 11:48
看更多

熱門文章

NBA／西決G2勇士柯瑞37分 114:111逆襲奪2勝

2019-05-17 11:33

亞洲第一同婚專法第4條過關 524後同志可「結婚登記」

2019-05-17 13:16

建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 06:09

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

斜坡變瀑布！新竹豪雨傳多處淹水 網友哀嚎：上班遲到了

2019-05-17 08:40

高雄剛鋪好的路竟塌了！養工處：地下有不明坑洞

2019-05-17 11:50

NBA／半場落後15分 勇士浪花兄弟61分逆轉勝

2019-05-17 12:04

NBA最美女記者身材太辣 被封「日本第一美臀」

2019-05-17 10:08

「同性二人結婚登記」表決通過 蔣萬安等7藍委贊成票

2019-05-17 13:25

NBA／少杜蘭特照奪4連勝 小柯瑞：變得更難防守

2019-05-17 12:12

不滿同婚法案「團進團出」 林岱樺：遵循公投主流民意

2019-05-17 08:21

路邊和解被反咬肇逃…都栽在這句話沒存證

2019-05-17 10:00

爆肝女主管被放逐冷部門 醫師教她一招還擊老闆的不當待遇

2019-05-17 10:34

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

好意思說公私分明？「挺英大軍」全自動請纓…20萬國軍也淪陷

2019-05-17 08:00

21萬國三生注意！會考17日看考場 常見違規勿犯

2019-05-16 17:45

去年他神預言韓國瑜會贏 藍軍總統初選他又開口了

2019-05-17 11:25

清大電機備取392人只備到83 家長怒：主事者還不檢討嗎

2019-05-17 02:28

iOS 12.3更新 部份機型出現耗電、速度變慢

2019-05-16 19:55

同婚專法今對決 一張表看懂草案修正差異關鍵點

2019-05-17 00:11

質疑收錢幫韓國瑜助選惹怒館長 苦苓致歉：純屬聽聞

2019-05-17 11:36

影／大雷雨竹市封閉9地下道 護城河水淹周邊道路

2019-05-17 10:40

昨晚爆館長收50萬挺韓今早道歉 網友：苦苓縮太快了吧

2019-05-17 11:18

SBL／達欣男籃確定不加入職籃 傳有解散之虞

2019-05-17 09:36

彈劾檢察官 孫大千：監察院鷹犬化？

2019-05-17 08:26

五大華為概念股全倒 市值蒸發632億

2019-05-17 00:15

中華郵政招租案 賀陳旦：未落實多元平台不應構成拔官理由

2019-05-16 19:08

桃竹已下豪雨 新竹以北、東北部豪大雨特報

2019-05-17 08:06

一例一休被罵翻 蔡英文：勞動部不要太為難企業

2019-05-16 18:11

亞洲第一！立院三讀通過同婚專法 同志可登記結婚

2019-05-17 15:40

影／國軍搶先公布漢光實彈操演畫面 灘岸殲敵超猛

2019-05-17 00:19

同婚過關 幸福盟：下架違背公投民意的總統與立委

2019-05-17 13:39

華為暴風圈擴大 美將列70家陸企黑名單

2019-05-17 00:12

高雄計程車連撞14汽機車影像曝光！ 71歲老司機已吊扣駕照

2019-05-17 12:38

【重磅快評】王浩宇百萬小學堂只是短暫娛樂鄭文燦

2019-05-16 18:24

北部雷陣雨 氣象局發布桃竹苗豪雨警報

2019-05-17 09:03

影／宣布同性可以結婚！ 那一刻他們的歡喜與淚水

2019-05-17 13:48

影／挺政院同婚版法案！ 立院周圍3.5萬人集結

2019-05-17 10:19

下月電費每戶平均貴440元…用這4招賺回來！

2019-05-17 09:00

影／被郭董酸「只會發大財」 韓國瑜：用念力提升士氣

2019-05-16 21:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top