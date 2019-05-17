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台灣同婚合法化亞洲第一 外媒如此解讀

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不准起飛！中國大媽肉身堵班機艙門 竟是這個原因…

2019-05-17 16:14世界日報 中國新聞組／北京17日電

據北京頭條客戶端報導，中國春秋航空15日凌晨從泰國曼谷飛中國上海的9U8892班機，起飛時遭到一名大媽以身體不舒服為由，肉身擋在機艙門口，其實是因為大媽的女兒在機場免稅店購物，大媽為等女兒，堅持不讓飛機起飛，消息傳出引發網友撻伐。

不過一名自稱是這位大媽女兒的網友在微博PO文表示，她和母親沒準時登機的原因，是值機櫃台混亂無序，她請母親先前往登機口，她到退稅櫃台退稅，全程沒有到任何商店購物或逛過。期間她讓母親詢問空乘何時關艙，空乘請示後「明確表示可以等」，但最後並沒有等，母親一著急癱倒了，她和母親說不要坐這架飛機，母親才要求下機，沒有霸機行為，她要求航空公司與媒體澄清及道歉，賠償損失。

報導指出，有網友在短視頻平台上傳多段視頻稱，凌晨4點在春秋航空的航班上，「（飛機）延誤半小時了，那個阿姨就一直坐在機艙門口不讓起飛，非要等她女兒。」視頻顯示，空乘人員一直和乘客溝通並說「要過去確認行李對不對，那個阿姨說她人不舒服，需要她女兒確認。」

據報導，春秋航空表示，當時是因一位旅客未在規定時間抵達登機口，地面服務人員在無法與其取得聯繫的情況下做減客處理，但其同行旅客情緒激動，意圖阻止關閉艙門，經勸阻，機組同意該同行旅客自願終止行程。最後該航班搭載160位乘客，於上午9時14分抵達上海浦東機場，延誤約30分鐘。

中新網報導，春秋航空相關負責人表示，行程中，同機其他旅客對該旅客不文明行為紛紛表示不滿。春秋航空也對該旅客阻止關閉艙門、影響其他旅客行程、導致航班延誤等不文明行為表示譴責。

此事引發網友熱議，觀察者網報導，有網友指「堵動車的行為已經很令人髮指了，最近竟然出現了堵飛機的行為！」「這位阿姨的做法太不文明了！」

女兒逛免稅店誤機，媽媽堵艙門不讓起飛。圖／取材自北京青年報
女兒逛免稅店誤機，媽媽堵艙門不讓起飛。圖／取材自北京青年報
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春秋航空浦東機場

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