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上海機場旅客吞吐量5年來首次下滑

2019-05-17 14:27聯合報 記者李仲維╱即時報導

上海國際機場今天發布4月運輸生產情況報告指出，4月上海機場旅客吞吐量為634.67萬人次，年減0.17%，這次是繼2014年3月以來，上海機場首次出現旅客吞吐量出現下滑。

華爾街見聞報導，公告顯示，4月上海機場旅客吞吐量為634.67萬人次，年減0.17%；飛機起降總計4萬2,206架次，年減0.42%；貨郵輸送量29.39萬噸，年減9.68%。

本月稍早的數據顯示，4月大陸全國多地機場出現客運和貨運量比去年同期下滑，其中不乏數個千萬級別的機場。橫向比較來看，今天公布的上海機場旅客吞吐量收縮幅度不大，但仍是歷史上罕見的負增長。

數據顯示，北京首都國際機場4月旅客吞吐量年減5.9%；海口美蘭國際機場年減2.1%，三亞鳳凰國際機場年減2%；其它還有福州、寧波、青島、烏魯木齊、昆明、杭州、哈爾濱等機場也出現吞吐量下滑的情況。

儘管旅客吞吐量下滑有短期波動因素，但部分行業人士認為，航空業仍面臨挑戰。據每日經濟新聞援引羅蘭貝格合夥人兼大中華區副總裁于占福表示，航空需求端增長放緩、旅客端多元的消費需求，使得航空運輸服務面臨諸多挑戰。

于占福認為，目前仍然處於低點的油價是航運界樂觀的因素，在這樣的行業背景下，航空公司應將更多的注意力放在總收入機會的拓展上，以及常態化地繼續推進其他非油成本的精準控制。

圖為上海浦東國際機場起降的班機。新華社資料照
圖為上海浦東國際機場起降的班機。新華社資料照
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