「股壇醫生」曹貴子 被控串騙8900萬

2019-05-17 13:55 世界日報 香港17日電



涉瞞股東身分 沒披露關連交易 「股壇醫生」曹貴子控串騙 (香港01) 分享 facebook

牽涉「謎網50」風暴的康宏環球前董事、「股壇醫生」曹貴子，涉嫌在康宏子公司以8900萬港元（約1133萬美元）收購一間由曹持股的公司的交易中，隱瞞自己是康宏主要股東，詐騙聯交所及康宏董事局、投資者，昨被廉署落案控以一項串謀詐騙，被帶上東區裁判法院提堂。明報報導，裁判官押後案件至7月24日再訊，以待控方索取法律意見和完成準備工作，被告准以70萬元保釋，並獲批短暫離港，前往澳洲處理移民事宜。據悉，曹貴子涉串謀現遭停職的康宏執董陳麗兒、前執董陳毅凱犯案。

據報導，證監會調查於2017年6月曝光後，55歲的被告曹貴子同年11月底到澳洲「坐移民監」，離港長達10個月；而被告離港時不知證監會調查，收到廉署通知後趕忙返港協助調查，去年9月在港澳碼頭被捕。

報導稱，曹貴子昨提堂時，由資深大律師王正宇代表。控方庭上指出，被告原定向法院申請更改離開香港的保釋條件，但因串謀詐騙案件，申請取消該宗雜項案件。王正宇透露，被告、妻子和四名子女的移民澳洲申請早前被拒，被告作為主要申請者，須在21日前返回澳洲覆核申請，望法庭接納短暫離港。

報導指出，主任裁判官羅德泉下令，被告獲准本月19至22日期間離港處理移民事宜，返港後須往廉署報到，除上述日子不得離港，並要求加大保釋金至70萬元，其中50萬元是離港額外保釋金。另外，被告除陳桂香外不得接觸控方證人。陳桂香是曹貴子旗下另一上市公司康健國際的職員。

另據香港01報導，2017年底廉署和證監會的聯合行動中，拘捕了時任主席的王利民，以及馮雪心等多名康宏高層人員，惟目前只有曹貴子被正式落案。而王利民至今仍活躍於社交媒體，昨日分享跟太太一同到大帽山探蓮姐，遊山玩水的經歷，他更在帖文中表示：「我俾人跣同篤到遍體鱗傷，慣晒。」