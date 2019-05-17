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福建多地現強降雨 轉移危險區域5000多名民眾

2019-05-17 12:18聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

台灣近日大雨滂沱，福建省多地也出現強降雨，其中龍岩市局部出現特大暴雨。福建省防汛辦17日通報稱，三明市、龍岩市、漳州市、南平市等地及時轉移危險區域民眾5153人次。目前，福建各主要江河水勢平穩，災情正在統計之中。

新華社發自福建消息，據5月16日6時至17日6時統計，福建共有55個縣市區的309個鄉鎮雨量超過50毫米，其中25個縣市區的102個鄉鎮雨量超過100毫米，以龍岩市連城縣塘前鄉279.3毫米為最大；1小時最大降雨量為連城縣蓮峰鎮93.8毫米，3小時最大降雨量為長汀縣館前鎮136.2毫米。

強降雨導致三明市、龍岩市等地受災，災後救援正在進行中。三明市15日以來普降暴雨到大暴雨，導致該市梅列區、三元區、陳大鎮和寧化縣水茜鄉、明溪縣楓溪鄉、尤溪縣新陽鎮等地出現內澇。連城縣轄區國道205線部分路段道路路基17日5時被沖毀，導致交通阻斷，無法通行；當地已採取臨時交通管制，暫時封閉道路，預計恢復時間為5天。

目前，福建降雨仍頻，防汛形勢不容樂觀。福建省防汛抗旱指揮部已啟動Ⅳ級防暴雨應急響應，召集水利、氣象、應急等部門會商防範強降雨。福建各地亦及時啟動應急響應。

福建省三明市近日出現強降雨，降雨量破1961年以來降水量記錄。（新華社）
福建省三明市近日出現強降雨，降雨量破1961年以來降水量記錄。（新華社）
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福建省三明市近日出現強降雨，降雨量破1961年以來降水量記錄。（新華社）
福建省三明市近日出現強降雨，降雨量破1961年以來降水量記錄。（新華社）
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福建雨量暴雨

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