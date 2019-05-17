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慘！爆肝女主管被放逐1人部門 從氣到發抖到讓公司傻眼

質疑收錢才挺韓國瑜惹哭館長 苦苓發文致歉了

離譜！裝卸工人被關在貨櫃裡 從杭州空運到廣州

2019-05-17 10:51聯合報 記者李仲維╱即時報導

上游新聞報導，順豐控股旗下全資子公司浙江順路物流公司，竟然將在飛機貨艙的裝卸工人關在貨櫃裡，還從杭州空運到廣州，出紕漏的物流公司遭官方處以人民幣1萬元罰款。有網友戲稱：「專注貨運業務的順豐也開始載客了。」

大陸民航華東局公布的民用航空行政處罰決定書顯示，今年1月31日，浙江順路物流公司勞務派遣的打板員在順豐航空庫區進行貨物打板工作，期間進入貨櫃休息，後來該貨櫃被裝運到順豐航空O37190航班，該工人就這樣跟隨順豐航空航班，於2月1日中午12時25分在廣州落地。

民航華東局認為，浙江順路物流公司的行為，違反「民用航空安全管理規定」第20條有關民航生產經營單位，應當建立安全隱患排查治理制度和程序，及時發現、消除安全隱患的規定，對浙江順路物流公司處以罰款人民幣1萬元的行政處罰。

據查，浙江順路物流公司是A股上市公司順豐控股100%控股的子公司。

公開資料顯示，事發的 O37190航班是由順豐旗下的順豐航空營運，是一架波音757全貨機，往返於杭州、廣州兩地，專業負責快遞，沒有載運旅客的功能。

民航專業人士表示，貨機貨艙一般具有加溫加壓功能，能夠維持生命必須的溫度和壓力。如果此次工人誤入的貨櫃被放進沒有加溫加壓功能的貨艙，則很有可能會發生悲劇。

大陸民航華東局處罰決定書。圖：上游新聞
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順豐航空公司正式開通「南昌至香港」全貨機運輸航線。（中新社）
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