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安徽隋唐大運河博物館 落成開放

2019-05-17 01:54聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

訴說古運河前生今世 安徽泗縣隋唐大運河博物館近日落成開放，向中外遊客講述中國千年...
訴說古運河前生今世 安徽泗縣隋唐大運河博物館近日落成開放，向中外遊客講述中國千年古運河的前生今世。 中新社
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安徽省文化和旅遊廳表示，集文物陳列、科普教育、文化宣傳功能為一體的運河主題博物館—泗縣隋唐大運河博物館近日落成開放，向中外遊客講述中國千年古運河的前生今世。

中新社報導，泗縣隋唐大運河博物館坐落於隋唐大運河泗縣段北岸，館體分上下兩層，白牆黑瓦、單檐歇山頂，整體建築風格呈隋唐風韵。展館內設置「隋唐氣象」、「人工開河」、「水路繁花」、「南北餘韻」、「又見運河」五個固定展廳，展示了大量的古運河文物。

通過模擬實景和縮微場景，博物館內還原了隋唐大運河水系、古運河漕運，以及與大運河文化相關的各式糧船、人物、工具等，同時圖文並茂地介紹了隋唐大運河開建的起因、過程和歷史作用，展現了納黍行舟、詩仙訪高僧、小烏龍探母、水母娘娘沉泗州等大量歷史故事和古代傳說。

2014年，包括隋唐大運河、京杭大運河、浙東運河在內的三大部分十段河道被列入世界文化遺產名錄。其中，途經泗縣境內的28公里隋唐大運河故道，雖歷經千年，卻至今還發揮著灌溉、洩洪等功能，被稱為中國現存最完整的活運河，宛如一條流動的「歷史文化長廊」。

安徽歷史文化研究中心主任翁飛表示，隋唐大運河加強了中國南北的溝通，促進了沿河城市的繁榮。隋唐大運河通濟渠泗縣段處於淮河流域（屬運河中間地段），所以這裡是中國古代南北社會、經貿、文化的交匯點，有過「隋堤煙柳、龍舟帆影」的盛景。

近年來，泗縣整合泗州戲、關帝廟等大運河重要文化節點及其沿線文化元素，致力打造旅遊生態文化圈。

博物館文物世界文化遺產

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