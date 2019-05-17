園林版浮生六記 蘇州上演

2019-05-17 01:54 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ／江蘇蘇州報導



蘇州園林版「浮生六記」。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook 由兩岸攜手合作，採用浸入式的藝術體驗的園林版「浮生六記」，原汁原味昨（16）日在蘇州滄浪亭上演，每場只收40名觀眾，儘管2小時票價高達人民幣1580元（新台幣7222元），但仍相當搶手。

台灣話劇導演劉亮佐，擔任該劇總導演，負責前期創作；製作人蕭雁表示，這齣戲發生在滄浪亭，剛好搭上近年大陸年輕人穿漢服熱的風潮，因此來看戲的大多是北上廣深的年輕人。

蕭雁指出，想看戲的年輕人會先在網路上先買票，精心打扮穿上漢服，進到園子裡看戲，所以看戲過程除了看演員，也是審美和參加的創作過程，目前演出和收支是平衡，但前面有製作投入，因此計畫是平攤到五年收回成本。

製作人戴雋表示，該劇最大難處是如何跟滄浪亭的融合，不是把崑曲放到園林裡這麼簡單，像原著狀態那樣，讓演員的戲在滄浪亭裡自然發生。

此外由於滄浪亭白天仍然開放，該劇團隊只能在傍晚5點閉園後才開始布置，戴雋坦言，晚上燈光是現場架設，且不能在樹上或屋頂上架設燈光，因此全劇

於2018年8月17日首演，至今演了78場，一個月只演8到10場。

飾演雲娘的江蘇省蘇州崑劇院著名旦角演員沈國芳指出，劉亮佐之前是話劇導演，一起排崑曲時有很多切磋，他也很尊重崑曲表演，藉由他開放性思維，把浮生六記做的古典，又有現代化思維。

除了劉亮佐參與，該劇還與台灣南投五代製茶是家傳承人張洪瑋合作，依照蘇州「不時不食」之例，位浮生六記特製四季創新茶飲。

「浮生六記」是清代蘇州文人沈復的自傳體散文，書中回憶生於姑蘇城南滄浪亭畔士族文人之家，初遇舅女陳芸（芸娘）定情，後娶為妻，婚後夫妻倆舉案齊眉，相愛甚篤，至芸娘積病身故，沈復離家漫遊，遂作「浮生六記」，以慰夫妻生死隔離之思。

蘇州滄浪亭建於北宋，2000年被聯合國教科文組織列入「世界遺產名錄」，是蘇州歷史中，最為悠久的古代園林，也是沈復和妻子芸娘生活過的地方。