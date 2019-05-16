雅韻昆台共知音 以曲對話謀發展

2019-05-16 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



被聯合國教科文組織評定首批「人類口頭和非物質文化遺產代表作」的昆曲，多年來經由兩岸藝術家的辛勤耕耘，在海峽兩岸同時綻放，16至17日，「雅韻昆台共知音—2019年海峽兩岸（昆山）昆曲交流演出暨5·18昆曲申遺紀念活動」在昆山當代崑劇院展開，展示、交流昆曲在兩岸傳承發展成果的同時，以曲對話，共謀發展。昆山市委常委、統戰部部長金銘出席16日晚的開幕式活動。

開幕式當晚，昆曲發源地的舞台上名家匯聚，著名昆曲表演藝術家蔡正仁，台灣崑劇團團長、著名昆曲學者洪惟助，蘇州昆劇院院長蔡少華等海峽兩岸昆曲人知音聚首，憶往昔、談經驗、許未來。

本次活動從5月16日至17日，持續兩天，共舉辦兩場兩岸昆曲經典折子戲專場匯演，舞台上，蔡正仁、趙堅等老一輩藝術家，溫宇航、錢振榮、郭勝芳、劉稀榮等中生代名家，以及以羅晨雪為代表的青年一代昆曲新秀同台演繹，「白羅衫·詰父」「玉簪記·偷詩」「燕子箋·狗洞」「荊釵記·雕窗投江」「九蓮燈·火判」等文武好戲雅韻繞梁，展現海峽兩岸昆曲文化的有序傳承和發展之力。

17日上午舉辦的海峽兩岸（昆山）昆曲傳承與發展研討會，應邀前來的名家學者化身「智囊團」，為昆曲發展出謀劃策。

昆山是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，為深化兩岸合作交流，昆山市相繼舉辦了海峽兩岸（昆台）文化交流月、海峽兩岸（昆山）中秋燈會等兩岸民間交流活動，不斷拓展「兩岸一家親」新內涵。

作為在地的活動承辦單位之一，昆山當代昆劇院在探索自身發展的同時，積極發揮崑曲文化媒介作用，多次展開台胞崑曲體驗、台商台屬專場演出等活動，助力台商大陸精神家園建設，多次推動昆曲漂洋過海，演進台灣的高校、社區、企業，促進兩地文化交流，發揮發源地院團責任擔當。

活動的另一承辦單位，台灣昆劇團成立於世紀之交，是台灣首個昆劇表演團體，多年來台灣昆劇團在累積自身實力、於台灣傳承弘揚昆曲藝術的同時，積極參與兩岸聯演，促進與大陸昆曲事業的互融互通。

2018年4月，作為昆山市貫徹落實「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」工作推進會「六個一批」的重點工作之一，昆山當代昆劇院與台灣昆劇團正式牽手，簽訂「關於展開昆曲藝術保護與傳承的合作協議」。

雙方達成共識，以「保護優秀遺產、振興崑曲發展、傳承中華文化」為宗旨，探索在昆曲研究、劇碼創編、交流演出、人才培養等層面的交流合作，期待透過常態化、緊密型、專案化合作，實現資源互聯互通、共建共用，共同為中華優秀傳統文化傳承發展作出貢獻。