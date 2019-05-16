秋行軍蟲防治概念股大漲 專家：尚無合法登記農藥可用

2019-05-16 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



草地貪夜蛾（秋行軍蟲）防治概念股今天在A股大漲，輝豐股份、中農立華、安道麥A、長青股份攻上漲停；諾普信、紅太陽、海利爾等個股也大漲。

市場對該領域的關注，是因為秋行軍蟲今年1月在雲南省首度現身。

第一財經報導，秋行軍蟲有極強的危害性，玉米苗期受害一般可減產10%至25%，嚴重危害田地可造成毀種絕收。據媒體報導，如果不防治，往年收成3000斤一畝的玉米田，今年可能要減產500至1000斤，甚至可能顆粒無收。

尤其是伴隨西南季風，5月中旬開始，秋行軍蟲的成蟲可能進一步遷飛擴展到長江和江淮流域；6至7月可繼續北遷至黃淮、華北乃至東北和西北地方，蟲情有擴散蔓延的危險。

中國農科院植保所玉米害蟲組研究員王振營指出，由於秋行軍蟲是大陸新入侵的害蟲，大陸國內尚無登記農藥可用，中國農科院植保所已經完成21種常用化學農藥對該蟲的防治效果評估，篩選出一批高效、低毒的化學農藥用於應急防治。

王振營稱，秋行軍蟲有很強的抗藥性，農民在用藥的時候，要注意輪換和交替使用不同作用方式的殺蟲劑。