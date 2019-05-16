嘴塞布捆手腳 童被扔「殭屍車」？自導自演原因超催淚

2019-05-16 16:13 世界日報 中國新聞組／北京16日電



四川瀘州龍馬潭區某派出所日前接獲報案，一名男孩疑似被綁架後扔在「殭屍車」裡，手腳被捆綁著，嘴裡塞著毛巾；但警方調查時發現疑點很多，男孩最後坦承自己策畫綁架，因為十分想念在外打工的父母，希望能引起父母的注意。

中國青年網報導，馬潭區民眾發現，一輛「殭屍車」裡有個男孩，「一直沒動過，他的手是吊起來的，繩子捆在方向盤上。」懷疑孩子被人綁架馬上報警。

民警趕到現場時，孩子手腳上捆綁的繩索和嘴裡塞的毛巾已被群眾解開。孩子不停地哭泣：「我的手很痛很麻，動不了啊。」民警迅速通知醫護人員到場對孩子進行檢查。

男孩表示當天剛走到一條街口就被人往臉上噴了一些東西，自己就頭暈了，迷迷糊糊覺得有個「金色頭髮」的人一直跟著自己，醒來後就發現自己已經被捆在車上。

但民警調查時發現疑點越來越多，懷疑小男孩在說謊。經過詢問後，小男孩坦承自己撿繩子把雙腳捆住，再用繩子在手腕上繞了幾圈吊在方向盤上、把毛巾咬在嘴裡，製造出了被人「綁架」的假象。

原來小男孩的父母都在外地打工，家裡只有爺爺、奶奶和他一起生活，他思念父母便自導自演了這起「綁架」案，希望以此引起父母的關注。故事傳出後激發許多網友感嘆，「最值得同情的綁匪，最值得同情的理由，最值得深思的關於留守兒童的問題，因為他想爸爸媽媽了。」