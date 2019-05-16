上訪碰壁？川男闖鄉政府潑硫酸、揮鋼條 釀1死2傷

2019-05-16 15:54 世界日報 中國新聞組／北京16日電



四川高縣雙河鄉一名男子15日早上突然闖入鄉政府，發狂地向官員潑硫酸及揮鋼條毆打政府工作人員，造成1死2傷；行凶男子服毒自殺，送醫急救後對犯罪事實供認不諱。近年來社會不公導致官民矛盾愈演愈烈，有消息指，悲劇可能又是村民上訪所致，當地官方則開始管控相關資訊。

綜合媒體報導，52歲李姓男子15日早上8時多前往鄉政府一樓辦公室找司法所解決問題，司法所工作人員告知尚未到上班時間，李男突然發狂將硫酸潑向兩名工作人員，見兩人躲避後，又拿出鋼條毆打另一名工作人員，致該名工作人員受傷，送醫搶救無效死亡。

李男攻擊鄉政府造成1死2傷，死者傳出是剛分配到當地的年輕傅姓女子，兩名受傷的工作人員包含鄉黨委書記及懷孕職員，兩人目前皆在醫院醫治。案發後當地警方曾發布過資訊，但官方同日開始管制資訊，最初發布的一些資訊，都已經被遮罩。

有爆料者稱，李男一直在各級部門上訪，但問題長期沒有解決，導致個人失控。官方並未披露李的作案動機，但此事引起網友熱議，「兔子逼急了也會咬人……」「給人家逼成這樣了。」「官逼民反，民不的不反。」「肯定有原因不然怎麼會想著同歸。」「水能載舟亦能覆舟。」「冤有頭，債有主，出門左拐是貴府！」「太腐敗了。這就說明特色是一個病態的社會。」

更有人說，「不越級根本不給解決問題啊！都是敷衍了事！」「他只是第一個吃螃蟹的人！沒有無緣無故的恨！我們濟南市萊蕪市大王莊鎮有63個自然村，去年有60個村上訪，越級上訪等！不引起民憤才怪了呢？」