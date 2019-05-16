水果比肉貴…「荔枝自由」上熱搜 中國國家統計局回應了

2019-05-16 14:10 世界日報 北京16日電



「荔枝自由」上熱搜，水果比肉貴。 (取材自紅星新聞) 分享 facebook

春節時，有月薪1.5萬元人民幣(約2180美元)的網友感嘆連「車厘子自由」都沒實現，引發話題後，「荔枝自由」又成為網路熱搜關鍵字。據了解，中國近期水果漲聲不斷，不僅車厘子(櫻桃)一斤(約0.5公斤)50到70元，特殊品種的荔枝也高達60元，其他如枇杷、芒果等也價揚，部分水果甚至比肉還貴，不少網友吐糟：「連水果也吃不起了。」

面對網友一片哀嚎，國家統計局新聞發言人劉愛華15日回應表示，鮮菜、鮮果價格上漲，是受極端天氣等季節性因素的影響，這種季節性的短期衝擊不具持續性，也就是鮮菜鮮果價格上漲不會持續在高位。

「荔枝自由」上熱搜，水果比肉貴…國家統計局回應了 (取材自紅星新聞) 分享 facebook

觀察者網報導，網友近日紛紛在網路上PO出各地水果價格。有網友指在海南，桃子20元一斤；有地方的油桃味道一般，一斤卻要15元；還有「6個小芒果58元，真的吃不起」；「四分之一個西瓜17元，吃的時候心痛」；甚至連「樸實無華」的蘋果也漲到8元一斤。

紅星新聞報導，14日走訪四川成都幾家農貿市場與超市查訪水果價格，證實網友所說屬實。最貴的車厘子一斤70元，最便宜的香蕉也要一斤五元，就算是最常見的蘋果也賣到一斤11元，比去年此時貴。一家生鮮超市裡，一斤枇杷要21.9元、山竹24.9元、葡萄29.9元、荔枝29.9元，而1斤帶皮豬五花肉的價格是19.9元，算下來「水果比肉貴」。而15日再到成都一家連鎖生活超市對比發現，一顆車厘子的價格竟和一個雞蛋相差無幾。

另據江西都市報報導，在部分市場發現，今年榴蓮、山竹、葡萄等多種水果的價格明顯上漲，陳小姐買一串加州葡萄、六個油桃，加上一個小蜜瓜要70多元，不禁感嘆：「吃一頓水果比吃一頓肉還貴。」

水果為什麼會這麼貴？報導指出，有兩個因素，第一是供需，例如荔枝貴，是因為目前還沒到大量上市的季節。第二是天氣，業者表示，去年受主產區大範圍凍害影響，全國蘋果及梨減產，導致拉高價格；加上4月以來天氣迅速變熱，水果的需求量陡增，價格自然居高不下。