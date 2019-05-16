太「扯」了！ 世園會百餘金鳥被掰走剩17隻

2019-05-16 14:12 世界日報 北京16日電



北京世園會濕地溪谷景點中用於裝飾欄杆的百餘隻金屬小鳥模型，日前僅「倖存」17隻。 (取材自北京晚報) 分享 facebook

北京世園會濕地溪谷景點中用於裝飾欄杆的百餘隻金屬小鳥模型，日前僅「倖存」17隻。北京世園會官方微信公眾號提醒遊客，文明遊覽才能讓美景長留。

北京晚報報導，北京世園會國際館南側的濕地溪谷景點，芳草之上有一座石橋，石橋兩側是灰色的欄，欄杆之上則點綴著百餘隻用螺絲釘固定的金屬小鳥模型。這些憨態可掬的「小鳥」雖然個頭不大，但它們錯落有致的停留，卻給濕地溪谷帶來了許多生機和趣味。

北京世園會蠻客粗暴拆金鳥。 (取材自北京晚報) 分享 facebook

據報導，5月初，美麗的「小鳥」仍「停」在欄杆上，吸引了不少遊客駐足拍照。然而，經過十多天，絕大多數模型已被擰下順走，石橋兩側的欄杆上僅剩17隻「小鳥」，有兩名保安貼身守護這些「倖存者」。

「你看，兜子裡都是我們現場追回來的，有30多個。」一名保安打開了他旁邊的一個口袋，裡面沉甸甸的全是被擰下來的模型，有的可以看出是被硬生生掰下來的。

報導指出，對於這30多隻被追回來「小鳥」如何處理，有保安說，它們將會被重新安裝在欄杆上，「肯定會焊接得更牢固些」。

北京世園會濕地溪谷景點中用於裝飾欄杆的百餘隻金屬小鳥模型，日前僅「倖存」17隻。 (取材自北京晚報) 分享 facebook

「金色小鳥」去了哪兒？報導說，遊園的不少遊客也發現了這一情況，惋惜道：「你看，這裡都被掰掉了。」北京世園會官方微信公眾號也提醒遊客，世園會裡有許多「小可愛」，遊客在遊覽世園、享受美好時光的同時，也應記得好好愛護它們，「文明遊覽，才能讓美景長留」。