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嫦娥四號證實月幔組成物質是橄欖石

2019-05-16 12:57中央社 台北16日電

月幔由何種物質組成，一直是難證實的謎團。中國科學院研究團隊藉由「嫦娥四號」對芬森（FINSEN）隕石撞擊坑「濺射物」的數據分析，證實月幔組成以橄欖石為主的推論。

關於月球早期演化的理論認為，月殼由是岩漿中較輕的斜長石等成分上浮結晶形成，而像橄欖石、輝石等較重的礦物則下沉形成月幔；但此月幔組成理論，迄今未能被具體數據所證實。

有學者提出假設認為，隕石撞擊月球所形成的環形山、猶如一口深鑽井，有可能因為隕石撞穿月殼，進而將月幔的物質成分「濺射」到周邊月面；而最佳檢驗地點是位於月球背面、直徑達2500公里、深13公里，也是最古老的隕石坑：南極－艾特肯盆地（SPA）。

嫦娥四號（CE-4）探測器今年1月3日成功降落SPA的馮卡門隕石坑，此處的月球表面相對平緩有利降落，且不遠處即是芬森小隕石坑，其被撞擊後噴濺外射的物質，有可能散落到這裡。

北京青年報報導，玉兔2號月球車與著陸器分離後，其攜帶的紅外線成像光譜儀獲取到兩個探測點的高品質光譜數據；經中國科學院國家天文台研究員李春來所領導的團隊分析發現，與月球正面的玄武岩質光譜吸收特徵存在顯著差異。

分析顯示，馮卡門隕石坑的月壤物質中橄欖石相對含量最高、低鈣輝石次之，僅含有很少量的高鈣輝石；研究團隊認為，此礦物組合是芬森小隕石坑的「濺射物」，源於月幔的深部物質，證實月幔富含橄欖石推論的正確性。

此次研究成果於美東時間5月15日下午，在「自然」（Nature）期刊線上發表，題目「Chang'E-4initial spectroscopic identification of lunarfar-side mantle-derived materials」，由中國國家天文台、中科院上海技術物理所與地球化學所等3單位共同完成。

隕石嫦娥四號SPA

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