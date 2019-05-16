香港鼠戊肝爆發 議員：九龍鼠大如狗

2019-05-16 12:35 世界日報 香港16日電



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香港再發現3宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，引起港人恐慌。香港鼠患嚴重，當中尤以九龍城區更為嚴重，九龍西立法會議員梁美芬表示區內鼠患問題已失控，她指出，曾在海濱公園見過有老鼠「和我家的狗差不多大」。

香港01報導，有九龍區公屋居民指出，家中不時有老鼠到訪，形容如「鍾意就來到此一遊，走來走去」，牠們將家中的番薯、維他奶都咬爛，一般的老鼠擋板和老鼠膠都沒有作用。

九龍城鼠患失控 議員：體積大如狗 香港中國通訊社 分享 facebook

老鼠沿著石油氣管上樓

據報導，經民聯九龍城區議員左匯雄表示，愛民邨的鼠患問題嚴重，因為四周有工程如維修外牆工程進行中，令老鼠離開原先活動範圍，沿著石油氣管上樓。他透露，有住戶在今年新年期間，在家中捉到11隻老鼠；今年2、3月期間，更收到500戶投訴，當中有三宗懷疑被老鼠咬。

住在衛民樓的阿馮憶述，隔壁單位近六、七年沒人居住，成了老鼠窩，直至去年有人搬至裝修，令老鼠四散，才見過老鼠足跡。報導指出，她又稱，很多人曾說在家發現老鼠，「有人試過見到有隻老鼠死在廁所，不敢抓，結果打電話給錢人處理。」

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議員批食環署掩耳盜鈴

議員左匯雄批評食環署掩耳盜鈴，他指食環署以放置於該區的鼠餌被老鼠咬囓的比例，計算鼠患參考指數，但老鼠已入屋，根本捉不到。報導說，他們向政府有關部門爭取裝設老鼠擋板近八年，政府卻一直沒有回應，房署又不會進屋替居民滅鼠，居民無奈下，只能自費購買老鼠膠滅鼠。

爆發全球首宗鼠患個案的黃大仙彩雲邨，生情況頗惡劣，垃圾汁一直沿大型垃圾箱滴落地上，而且有不少棄置家具隨處堆放。報導指出，不少街坊都稱，曾在附近見到有老鼠出沒。街坊譚先生擔心大鼠戊型肝炎會再爆發，認為社區或需要多做滅鼠工作。至於防鼠方法，吳小姐認為附近食肆應清潔得更徹底，因老鼠出沒多是為了覓食，而廚餘也要處理得乾淨一點，保持家中整潔。

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滅鼠大聯盟將請「廣州鼠王」出馬獵捕

香港新聞組／香港16日電

香港發現3宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，其中一名患者居住於九龍城馬坑涌道。立法會議員梁美芬聯同多名區議員、社區幹事組成團體「撲滅鼠患大聯盟」，並邀請10年前曾在港滅鼠的「廣州鼠王」李鏡再訪港，在九龍西多個鼠患黑點指導聯盟成員捉鼠。

明報報導，西九新動力委託獅子山智庫於5月3日至10日，以電話訪問1207名本港居民，逾六成表示近半年內曾見過老鼠，最普遍於食肆及屋苑附近看到老鼠。前深水區議員陳鏡秋認為，調查結果顯示老鼠在香港出現的概率偏高，鼠患問題不容忽視。

據報導，九龍城區議會副主席左匯雄表示，他所屬的愛俊區時常接獲居民投訴。左匯雄批評，食環署每次都是應要求才到邨巡查，一年約兩、三次，形容食環署表現「不合格」。

黃埔社區幹事李超宇表示，食環署非常被動，而且有感食環署人員巡查時，刻意避開進入食肆等私人地方，只巡公家路，惟食肆、超市等才是老鼠聚集地方。報導指出，李超宇認為，食環署應加強巡查食肆、超市等地方，亦應於深夜當老鼠活躍街頭時巡查。