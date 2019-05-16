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貴州大佛遭水泥填平 官方辯稱「加固工程」

2019-05-16 10:24聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中國大陸清理露天宗教神像的行動持續。港媒披露，號稱「世界第一大自然石佛」的「網紅」佛像、貴州貴陽的下水大佛，近日被發現眼耳口鼻遭人用水泥填平。當地政府承認責任，辯稱有關工程是防止岩石鬆脫的「加固工程」。

香港星島日報報導，下水大佛位於貴陽白雲區都拉鄉。有陸媒引述居民吳先生爆料，大佛頭像已被水泥填平，原來的眼耳口鼻都消失了。

都拉鄉政府人員接受查詢時說，去年底開始，大佛所在的山崖不斷有岩石鬆脫滾落，當局隨即進行預防安全隱患的加固工程，工程已經完成。

當地宣傳部一名工作人員則說，將佛像填平是為了恢復山體原貌，其他原因不能透露。「以前這個山是甚麼樣子，就恢復成甚麼樣子。」

資料顯示，下水大佛建造於2001年。當時村民與貴州一所大學的美術系教授合作，準備成立旅遊公司，希望通過修建大佛來帶動旅遊業。建修資金約20萬人民幣，一半由村民集資，另一半由教授支付，但大佛修好後，卻因人事變動而不了了之。

今年二月，河北石家莊平山縣皇安寺後殿的一座近60公尺高、耗時五年興建的摩崖石刻觀音像，在當局的命令下炸毀。去年三月，堪稱「世界最大坐佛」的山西長治市襄垣縣仙堂山景區的釋迦牟尼銅像也被拆毀。

貴州大佛遭水泥填平。香港星島日報
貴州大佛遭水泥填平。香港星島日報
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