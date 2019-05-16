秋行軍蟲已入侵13省 未來一年恐蔓延至全大陸

2019-05-16 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸農業禍不單行，非洲豬瘟肆虐尚未平息，一種新的生物入侵正在威脅玉米等農作物。截至5月10日，13省（區）61個市（州）發現草地貪夜蛾（秋行軍蟲）幼蟲為害玉米，專家預測，這種害蟲將在未來一年蔓延至全大陸。

財新網報導，今年是大陸農業的多事之秋。非洲豬瘟已經席捲大陸所有省份，一種新的生物入侵正在威脅玉米等農作物。據農業農村部直屬事業單位全國農業技術推廣服務中心發布的消息，繼雲南、廣西、貴州、廣東、湖南見蟲之後，4月下旬以來，草地貪夜蛾在海南、福建、浙江、湖北、四川、江西、重慶、河南相繼發現幼蟲為害，蟲情擴散蔓延明顯加快。

截至5月13日，大陸已有13省（區）61個市（州）261縣（市、區）發現幼蟲為害玉米，初步統計發生面積108萬畝。

第一財經報導，草地貪夜蛾食量大，主要為害玉米、水稻、甘蔗、煙草等禾本科植物，而且繁殖力強、遷飛能力強。由於屬暴食害蟲，群體作戰，一天能啃光一片玉米地，啃完後列隊遷移下一片地，因此被稱為秋行軍蟲。

秋行軍蟲（Fall armyworm）是聯合國糧食及農業組織（FAO）全球預警的重要害蟲。原生於熱帶和亞熱帶的美洲，2016年傳播到非洲，2017年迅速蔓延至亞洲，包含葉門、印度、孟加拉、緬甸、泰國、斯里蘭卡，中國大陸今年也開始受害。

布瑞克•農產品集購網研究總監林國發表示，秋行軍蟲目前在大陸西南地區已經出現蟲害，會不會最終演變成類似養殖業中的非洲豬瘟疫情，從而對行業產生重大影響，還需要持續追蹤。

據統計，2018年該蟲害給非洲農業帶來20億至30億美元的農損。據大陸農業農村部官網披露的訊息，今年1月雲南省首次發現秋行軍蟲入侵危害。