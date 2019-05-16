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陸學者研發「神奇膠水」 研究指可快速止血

2019-05-16 09:07聯合報 記者李仲維╱即時報導

浙江大學和華東理工大學的聯合團隊研發出一種新型生物膠水，可在數秒內完全止住大動脈損傷和心臟穿透傷的大出血。相關成果於北京時間15日發表於《自然•通訊》雜誌（nature communication）。

新華視點報導，研究團隊提供的視頻顯示，一隻小豬的心臟受到6公釐直徑鐵管穿透創口損傷，研究人員在豬心臟創口上塗抹生物膠水，再用一束紫外光進行照射，短短幾秒鐘之內，噴湧的鮮血就被止住。

論文共同通訊作者、浙江大學醫學院教授歐陽宏偉說，豬的心臟大小與結構和人的心臟最為接近，跳動心臟大出血是目前最難止的血。生物膠水讓創口無須縫合就能閉合，小豬在術後為期兩周的恢復期檢測中均未發現任何異常。

據了解，該新型生物膠水是以人體組織為範本，主要成分對光敏感。只要紫外線光照之下，這種材料就能迅速長出兩層網路結構，從流動的液態變為固態，有力黏附於濕潤器官的表面。

此外，該新型生物膠水還具備一定的強度，能夠抵抗血液壓力和心臟跳動的收縮壓，展現良好的修補性能。

大陸中科院院士劉昌盛認為，此一研究解決了醫用組織膠水在動態、濕性、大出血組織截面處的止血和封閉問題，並且操作便捷。

新型生物膠水可在數秒內完全止住大動脈損傷和心臟穿透傷的大出血。圖：新華視點
新型生物膠水可在數秒內完全止住大動脈損傷和心臟穿透傷的大出血。圖：新華視點
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浙江大學北京紫外線

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