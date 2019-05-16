陸學者研發「神奇膠水」 研究指可快速止血

2019-05-16 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



浙江大學和華東理工大學的聯合團隊研發出一種新型生物膠水，可在數秒內完全止住大動脈損傷和心臟穿透傷的大出血。相關成果於北京時間15日發表於《自然•通訊》雜誌（nature communication）。

新華視點報導，研究團隊提供的視頻顯示，一隻小豬的心臟受到6公釐直徑鐵管穿透創口損傷，研究人員在豬心臟創口上塗抹生物膠水，再用一束紫外光進行照射，短短幾秒鐘之內，噴湧的鮮血就被止住。

論文共同通訊作者、浙江大學醫學院教授歐陽宏偉說，豬的心臟大小與結構和人的心臟最為接近，跳動心臟大出血是目前最難止的血。生物膠水讓創口無須縫合就能閉合，小豬在術後為期兩周的恢復期檢測中均未發現任何異常。

據了解，該新型生物膠水是以人體組織為範本，主要成分對光敏感。只要紫外線光照之下，這種材料就能迅速長出兩層網路結構，從流動的液態變為固態，有力黏附於濕潤器官的表面。

此外，該新型生物膠水還具備一定的強度，能夠抵抗血液壓力和心臟跳動的收縮壓，展現良好的修補性能。