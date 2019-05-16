大陸承建印尼雅萬高鐵 進入全面提速

2019-05-16 04:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



印尼雅萬高鐵瓦利尼隧道貫通，為該路線首條貫通隧道，標誌雅萬高鐵建設進入全面提速階段。 中新社 分享 facebook 大陸承建的印尼雅萬高鐵瓦利尼隧道14日貫通，成為該線路首條貫通隧道，標誌雅萬高鐵建設進入全面提速階段。

中新社報導，中國駐印尼大使蕭千在隧道貫通現場表示，雅萬高鐵是中國高鐵第一次全系統、全要素、全生產鏈走出國門的第一單，是新時代中印尼發展戰略對接和務實合作旗艦項目，也是「一帶一路」倡議標誌性工程。該項目目前已進入全面實施推進的新階段。

蕭千稱，瓦利尼隧道在雅萬高鐵項目建設中具有重要象徵意義。其貫通標誌著該高鐵建設取得階段性重要進展，為全線加速建設奠定堅實基礎。

中國中鐵印尼雅萬高鐵項目經理部總經理張偉表示，瓦利尼隧道是雅萬高鐵全線最先開工並貫通的隧道，全長608米，位於雅萬高鐵設計線路的95公里至96公里段，進口洞門21米，出口洞門34米，暗洞553米，為單洞雙線隧道，出口與瓦利尼車站相連。隧道雖然只有608米，但地質複雜，洞身經過火山堆積層，岩體破碎，自穩能力差，泥岩強度低，風化嚴重，遇水泥化。道岔位於隧道內，進口橋隧相接，施工組織難度大。

張偉說，經過40名中方專家和200名印尼員工的艱苦奮戰，隧道比計劃工期提前3個月順利貫通。施工期間，印尼國企部長莉妮6次到工地視察；中國國家發展改革委、鐵路總公司、中國駐印尼使館領導多次赴施工現場調研。