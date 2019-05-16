「神州北極」滿山杜鵑 遊客不絕

2019-05-16 04:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



13日上午，伴隨著悅耳的報站聲，又一輛由湖南省發車的旅遊專列行駛數千公里緩緩停在漠河站台。初夏時節，「神州北極」黑龍江省漠河市森林初綠，氣候宜人，火紅的興安杜鵑開滿山野。近期，每天都有500餘名國內外遊客搭乘旅遊專列一路北上賞花。

中新社報導，漠河市是中國最北的城市，也是中國緯度最高、氣溫最低的城市，所轄5A級景區北極村是中國唯一可觀賞到北極光和極晝現象的地方。每年5月，漠河市漫山遍野的興安杜鵑迎風怒放、爭奇鬥艶，盡展「北國報春之花」的風采，是不可多得的賞花好時節。

湖南遊客表示，漠河森林美人也美，特別是藍天白雲，太漂亮了，遊客們還到中國5A級旅遊景區北極村，感受原汁原味的最北文化，體驗寧靜古樸的田園生活，暢快呼吸森林大氧吧的負氧離子……。每到一處景點，遊客們都會停下腳步拍照留念，記錄在「神州北極」的快樂時光。

漠河市旅遊部門負責人表示，五月的漠河，憑藉杜鵑花海的美麗景色享譽中國，已迎來10餘個來自廣東、廣西、湖南的「北極賞花」旅遊專列，平均每天一列，人數達500餘人。近幾年來，漠河市全力打造四季、全域、全業態旅遊格局，針對不同季節推出豐富的旅遊文化活動。

今春、初夏，漠河市以「漠河杜鵑花海」為依託，打造特色賞春旅遊產業，把生態優勢轉化為經濟優勢，把生態資源開拓成生態資本，大力推進「神州北極」生態旅遊業蓬勃發展。