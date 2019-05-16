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「死亡之海」披上綠裝 治理有成

2019-05-16 04:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

庫布其沙漠內的生態太陽能光伏光熱治沙綜合示範項目，形成「板上發電、板下種植、板間...
庫布其沙漠內的生態太陽能光伏光熱治沙綜合示範項目，形成「板上發電、板下種植、板間養殖、治沙改土、產業扶貧、工業旅遊」的立體化新型產業模式。 （中新社）
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內蒙古庫布其沙漠位於河套平原上黃河「几」字彎南岸，橫跨鄂爾多斯市的杭錦旗、達拉特旗和准格爾旗等5個旗區，總面積1.86萬平方公里。這裡是距離首都北京最近的沙漠，曾被認為是不可治理的「死亡之海」。但通過20多年的治理後，大風天氣減少，環境越來越優美，也更加宜居。

中新社報導，據官方資料，庫布其沙漠一度每年向黃河岸邊推進數十米、流入泥沙1.6億噸，直接威脅著「塞外糧倉」河套平原和黃河安瀾。1997年，杭錦旗政府聯合企業、農牧民在沙漠上開建「穿沙公路」，拉開了庫布其沙漠治理的序幕。翌年，全長115公里的穿沙公路三級沙石路面全面貫通。之後，當地民眾與企業開始在這裡栽樹、種甘草……昔日黃沙漫漫的庫布其，開始一點點出現綠色，直至連貫成今日的「綠色長廊」。

鄂爾多斯市委書記牛俊雁說，20多年來，當地官方綜合施策推進荒漠化防治，庫布其沙漠治理總面積達6460平方公里，涵養水源240多億立方米，實現從「沙進人退」到「綠進沙退」的歷史性轉變，庫布其沙漠逾1/3的地方披上了綠裝。

「最初在沙漠中植樹基本上是在燒錢，面對茫茫無際的沙漠，能不能看到綠色、看到效益，誰都沒底」。在當地治沙近30年的沙漠治理技術專家韓美飛說，從最初種10棵樹只能活一棵，到現在利用氣流植樹法、螺旋鑽植樹法、無人機植樹技術等，樹木成活率逐步提高，沙漠越來越綠，來的人越來越多，當地農牧民不僅在這裡開辦農家飯館，還搞起了旅遊，住進了寬敞明亮的新房。

2017年9月，「聯合國防治荒漠化公約」第十三次締約方大會（COP13）在鄂爾多斯召開。大會達成具有歷史意義的成果「鄂爾多斯宣言」。宣言明確提出，推廣政府、私營部門和當地社區三方合作模式，提供經濟和生態服務，使企業和受土地退化和貧窮影響的當地農戶能够分享成果。鄂爾多斯庫布其「沙漠綠色經濟」就是此類合作成果體現。

牛俊雁表示，庫布其沙漠成為世界上唯一被整體治理的沙漠，並被聯合國環境規劃署確定為全球沙漠生態經濟示範區，治理模式受到國際社會的高度認可，巴黎氣候大會稱為「中國樣本」。

聯合國沙公

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