上海科技獎揭曉 聚焦3趨勢

2019-05-16 04:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2018年度上海市科學技術獎獲獎項目15日出爐，共授獎300項（人）。

中新社報導，縱觀今年獲獎情況，可以看出上海科技創新領域呈現如下趨勢：其一、鑄造大國重器。由中國商用飛機有限責任公司陳勇等完成的科技進步獎一等獎項目「ARJ21噴氣支線客機」是中國民航機「三步走」戰略的第一步，其成功研製使中國成為世界上少數幾個掌握噴氣客機核心技術的國家。

資料顯示，該項目近三年累計新增產值79.73億元（人民幣，下同），累計訂單為473架，預計可以創造銷售總收入898億元。該項目提升了中國民航機產業體系，為C919、CR929以及後續的民機研製奠定基礎。

其二、攻克核心技術。由上海微小衛星工程中心林寶軍等完成的科技進步獎一等獎項目「新一代北斗導航衛星首發星」研發了新型專用導航衛星平台，實現並驗證了新一代導航載荷新信號體制、自主運行與星間鏈路等技術，一些核心器部件實現國產化。該星的研製發射是中國北斗導航衛星領域的破冰之作，標誌著北斗系統從區域向全球拓展的啟動實施；取得的多項技術創新成果已應用於北斗全球星座建設中。

其三、融入國際舞台。由華東師範大學包起帆等完成的科技進步獎一等獎項目「融合北斗的集裝箱物流跟蹤與監控技術及國際標準制修訂」，將中國的北斗導航系統同現代物流業相結合，實現了中國在物流和物聯網領域制定國際標準上零的突破。

資料顯示，該項目成果在集裝箱運輸、檢驗檢疫、能源等領域的百餘家機構得到應用，並出口至印度、美國、越南、阿根廷、俄羅斯、馬來西亞等國。