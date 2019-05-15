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清潔工涉安老院非禮案 照顧員稱曾見被告伸手摸95歲女院友胸口

2019-05-15 19:57香港01 記者馮家淇／報導

被告陳友在東區法院否認8項非禮罪。（馮家淇攝）
被告陳友在東區法院否認8項非禮罪。（馮家淇攝）
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東華三院賽馬會頤安護理安老院一名男清潔工，涉嫌在2010至2016年間，8度非禮5名全部年過80甚至90歲女院友，被告否認指控，案件今（15日）於東區裁判法院續審，由於全部事主已過身，控方傳召起居照顧員邱秀珍作供，邱稱曾見過被告伸手入兩名女院友的衣服，其中一人已95歲；另一女院友則只會發出「嗯嗯」聲，邱又指被告曾稱其兒子當差，識很多人，才一直沒有投訴被告。

五位事主均去世

被告陳有，68歲，被控8項非禮罪。控罪指，被告涉於2010年至2016年間，在香港仔黃竹坑東華三院賽馬會頤安護理安老院內非禮女士X、Y、V、W及Z。案發時5位事主年約80至90歲，均為失明及須卧床，全部事主已去世。

被告撫摸事主心口

起居照顧員邱秀珍供稱，她於2013年尾至2014年頭的上班期間，看見被告站在V（案發時95歲）的病床旁邊，撫摸正在睡覺的V的心口。她指當時可能發出腳步聲，被告「瞄一瞄」她，然後馬上用被子蓋過V。邱形容V身體狀況極差，沒有溝通能力，雙手更被綁起。

被告伸手入事主衣領

邱續指，在2015年11月27日下午約一時，看到被告伸手入Z（案發時91歲）的衣領，並看到被內有「郁動」。邱當時想拿出手機拍下，但恰巧有另一院友叫喚她，驚動了被告，所以沒有拍下相片。她指Z屬「全護理」級別，沒有溝通能力，只能發出「嗯嗯」聲。

辯方質疑三名照顧員口供

辯方結案陳詞稱，三名證人包括早前作供的羅婉明、李潤嫌不約而同在同一個月拒絕出庭作證，又在同一個月表示願意出庭，投訴時候明明能講述完整案件，但到出庭作證時，對盤問表示不清楚、不回應，質疑三人證供可信性。

被告被裁定表證成立，裁判官把案件押後至5月31日裁決。

延伸閱讀：

男子涉強姦女神案　被告自命好勁有人跟　問事主：可否畀我執一劑

Supper Moment音樂會非禮案　被告稱屬意外　留電話證非立心不良

文章授權轉載自《香港01》

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