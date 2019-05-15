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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

大陸官方首次公布全國地名資訊 「台灣省」在版圖內

2019-05-15 16:23聯合報 記者李仲維╱即時報導

第二次大陸全國地名普查總結電視電話會議5月7日在北京舉行。中新社報導稱，這次會議上，中國•國家地名資訊庫啟動開通。值得注意的是，在行政區劃當中，台灣省在其中，但點擊台灣省後，內容顯示「數據暫缺」。

報導稱，這是中國首次公布全國地名資訊，首次公布全國省、市、縣三級界線界樁資訊，首次公布全國地名專用字、專讀音資訊，首次公布全國地名原讀音資訊。

大陸民政部網站首頁目前已有「中國•國家地名資訊庫網站連結」（http://dmfw.mca.gov.cn）。

該網站在介紹中稱：地名是中華文明的重要組成部分，是記錄歷史、傳承文脈、凝聚精神、服務社會的重要載體。2014年至2018年，國家啟動實施並完成第二次全國地名普查工作，取得豐碩成果。全國共計採集地名1320多萬條，修測標繪地名圖2.4萬多幅，新設更新地名標誌68萬多塊，清理整治大、洋、怪、重等不規範地名7.9萬多條，普遍建立各級區劃地名資料庫，形成了比較完整的地名普查檔案。

值得注意的是，在行政區劃當中，台灣被標註為台灣省，但點擊台灣時，內容顯示「數據暫缺」，不像點擊其它省市會出現地級市、縣（區、市）等數據資料。

報導稱，中國•國家地名資訊庫主要有三大特點：一是系統全面，表現在數據規模大、覆蓋範圍廣、資訊內容豐富三個方面。二是開拓創新，做到了理念新、形式新、內容新。三是開放互動，體現在開放資訊、管道暢通、強化共用、動態更新等方面。

圖：截自中國•國家地名資訊庫網站
圖：截自中國•國家地名資訊庫網站
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在行政區劃當中，台灣省數據暫缺。圖：中國•國家地名資訊庫
在行政區劃當中，台灣省數據暫缺。圖：中國•國家地名資訊庫
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北京

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