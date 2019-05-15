小夫妻煤氣中毒命危 公婆沒錢醫「棄兒救媳」

2019-05-15 16:39 世界日報 中國新聞組／北京15日電



陳立有的兒子陳崗和兒媳楊紅燕日前在家中一氧化碳中毒成半植物人，因為沒錢同時醫治兩人，陳立有和妻子忍痛決定「棄兒救媳」，集中資源救情況較好的媳婦；沒想到昏迷一個多月的兒子近日甦醒，媳婦的病情卻惡化，讓這對老父母再度陷入兩難。

東方網報導，陝西省延安38歲男子陳崗及妻子楊紅燕早前在家中用煤爐取暖時，一氧化碳中毒，20小時後才被發現送院。入院50天來，陳崗被醫院診斷腦死亡超過50%，同時因供血不足需要截肢；楊紅燕情況稍好一點，但也只能躺在病床上，說不出一句話。

突然發生這樣的事，一家人的天塌了。陳崗弟弟陳陽說，哥哥、嫂子剛進醫院的前幾天，60多歲母親不吃不喝，每天以淚洗面，好幾次哭暈過去；陳崗家裡無力負擔沉重醫藥費，被迫二選一，陳立有決定忍痛放棄病情較重的兒子，用剩餘的錢全力醫治兒媳婦。「我哥家裡面有兩個娃娃，我爸最終想我哥這麼個情況，治好希望很渺茫。一次性要看兩個病人，這個花費特別大，我爸就說不行把我哥放棄了，這個錢看我嫂子。」陳崗弟弟說。

雙親放棄兒子救兒媳的新聞近日在網上刷屏，感動了很多網友，網友表示，「這樣的公婆乃世間罕見」、「為了讓孫子們不成為孤兒，他們放棄兒子去救兒媳，這是真的把兒媳當自家人了，希望都可以好起來」。很多愛心人士打電話表達關心、伸出援手。

陳立有4月初將兒子帶回老家，因陳崗生活不能自理，陳崗父母每天悉心伺候兒子，通過針管將營養液注射到兒子嘴裡，勉強維持兒子的生命。最近這幾天，昏迷的陳崗突然甦醒了過來，提起自己的兒女他還會流淚，這讓老倆口心疼不已。

據報導，與此同時，楊紅燕還在醫院躺著，最近幾天情況又不太好了，「我們最近也在發愁，我嫂子現在這個情況，要不要換個醫院？這方面我們也不懂。」陳陽表示，「但是當地醫院畢竟花費低，而且農村醫保可以報銷一部分，轉院的話可能花費高而且還不能報銷，真不知道該怎麼辦了。」