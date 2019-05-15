高難度！ 150公尺高峽谷建橋 網友：看得腿都抖

2019-05-15 15:10 聯合新聞網 綜合報導



圖截自微博 分享 facebook

中國大陸西南地區以擁有許多壯麗的高山和峽谷聞名，而當地一座橫跨雲南、四川、貴州的「雞鳴三省大橋」將在今年完工。這座橋連接兩岸峽谷，離水面有150公尺高、接近30層樓，從底下看起來就像「飛」在懸崖峭壁之上，建築難度相當高，連負責造橋的工人都表示「相當可怕」，但為了完成也只能硬著頭皮繼續做。

根據《新華網》報導，該座大橋位於三省交界，當地地形多有峽谷和急流，因此造成交通閉塞，千百年來都是「地理死角」。如果要將盛產的農產品運到對面去賣，需要先坐竹筏，再走山路來回就要花上一天的時間，因此在30年前就有要建橋的聲音，但一直到2016年才正式動工。

該座大橋為鋼筋混凝土上承式拱橋，橋寬11.5公尺、橋長265公尺，為雙向兩車道，在同類型的橋梁中建造難度為高難度。預計建成後會有3省8縣12個鄉鎮的居民因此受益，並將在今年完工。

社群網站微博上也出現許多雞鳴三省大橋的施工影片，可以看到兩岸的基座都已經建設完成，建設到一半的橋身懸在150公尺的高空中，看起來十分驚人，而最高處甚至達到170公尺、施工風險很高。網友也因此表示「看得腿都抖」、「不管從什麼角度看都覺得膽戰心驚」。