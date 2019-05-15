海港城精品店再傳2員工染麻疹 1人去過2萬人演唱會

2019-05-15 14:32 世界日報 香港15日電



GUCCI海港城店再多兩名員工確診 1人去看2.2萬演唱會 香港中國通訊社 分享 facebook

生署生防護中心14日再公布兩宗麻疹個案，兩人均於尖沙咀海港城GUCCI內工作，在潛伏期及病毒傳染期內均未外遊，報稱已接種預防疫苗，唯其中一人疑似去聽了「五月天」2.2萬歌迷演唱會。中心又指，兩人的家居接觸者至今沒有出現病徵，現時並正接受醫學監察。該GUCCI分累計有五名店員感染麻疹。

香港01報導，防護中心在接獲以上確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。

據報導，生防護中心指，其中一患者為27歲女子，報稱曾接種麻疹疫苗及健康良好，病人於10日開始發燒，於3日後開始出疹，同日於廣華醫院急症室求醫。中心表示，該病人的呼吸道樣本顯示，經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

報導稱，另一病人為一名31歲男子，過往健康良好並報稱曾接種麻疹疫苗。中心指，病人於2日開始出疹，及於翌日到廣華醫院急症室求醫，經過檢測後發現，其呼吸道樣本證實對麻疹病毒呈陽性反應，該男病人現時情況穩定，值得一提的是，確診病人於12日母親節當晚7時，到迪士尼樂園幻想道露天場地逗留3.5小時，推斷他是欣賞台灣天團「五月天」的最後一場演唱會，同場有約2.2萬歌迷出席。