山寨橫行 永和豆漿北京正牌店不到3成

2019-05-15 11:48 世界日報 綜合報導



永和豆漿又被山寨店困擾，北京正牌店不到三分之一 (取材自北京商報) 分享 facebook

網友爆料稱浙江義烏一家永和豆漿的員工直接用手臂攪拌豆漿，永和食品（中國）發表自清聲明，指該店為山寨店。據查，北京可檢索的29家永和豆漿門市當中，只有八家是正牌店，正牌店不到三分之一。專家認為，這是永和食品當年商標維權不力留下的後遺症。

來自台灣的永和豆漿在中國大陸市場一戰成名之後，永和大王也加入市場戰局，雙方商標糾紛纏鬥多年，如今都已經成為中國大陸知名連鎖餐飲品牌。

北京商報報導，浙江義烏一家永和豆漿日前遭網友爆料，視頻顯示，一名身穿黃色上衣的工作人員正在用手臂攪拌桶內的豆漿。永和豆漿在聲明中指出，該門市是假冒的永和豆漿，目前永和食品在義烏市沒有永和餐飲門市。

此事再度引發網友議論台商在中國大陸被仿冒的問題，有網友直言，早已分不清楚哪家是真永和豆漿，哪家是假的，就連家門口開了多年的永和豆漿也分辨不出。

報導說，透過點評網站搜索發現，在北京市範圍內共有29個名為永和豆漿的相關商家，其中名為永和豆漿的有18家，名字中含有永和豆漿字樣的有11家。但永和食品官網顯示，該公司在北京的門市只有八家。

從事中式速食連鎖經營的業界人士表示，永和食品發表聲明雖然能澄清違規餐廳並非公司旗下門市，但永和豆漿多年來被仿冒、濫用的情況已經十分嚴重，出現問題的門市也非常多，這些其實都是永和食品當年商標維權不力留下的後遺症。

中國食品產業分析師朱丹蓬表示，出現這類問題，對於企業來說並不是在智慧財產權等方面付出的多與少，關鍵是在當時企業的頂層設計方面沒有規避所有風險。同時，在動態保護方面，企業在成本較高的稽查方面的投入並不是很全面，因而導致其他企業趁機而入。

北京大成律師事務所律師尹晨認為，餐飲業需要在保證產品品質的同時，形成商標註冊意識，因為餐飲業所使用的商標成為註冊商標後，才能得到優先保護，智慧財產權是一種寶貴的無形資產，餐飲等服務業需要加強商標保護意識，否則後患無窮。