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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

上海酒店7月起 不主動提供一次性消耗品

2019-05-15 04:12聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

上海市文化和旅遊局日前發布「關於本市旅遊住宿業不主動提供客房一次性日用品的實施意見」，稱自今年7月1日起，上海酒店將不主動提供6種一次性替代消耗品，以推動旅遊住宿業限制或減少使用一次性日用品，倡導綠色消費

據新華社報導，不主動提供的一次性日用品主要是指客房內在日常生活中被循環和重複使用的，又便於消費者旅行隨身攜帶的，而由旅遊住宿企業提供的一次性替代消耗品，包括一次性的牙刷、梳子、浴擦、剃鬚刀、指甲銼、鞋擦等。

「意見」說，將推動旅遊住宿業限制或減少使用一次性日用品，倡導綠色消費，推廣使用可循環利用物品。客房倡導提供可洗滌、可消毒、可循環使用的日用品。旅遊住宿企業要節約資源、降低消耗，引導綠色消費，實行精細化管理，不斷提升服務質量。

「上海推行的這項措施可以說是走在中國前列的。作為城市的窗口，酒店行業應做好垃圾分類和源頭減量的宣傳解釋工作，讓來自不同國家城市的客人都加入到環境保護的行列中來。」靜安崑崙大酒店總經理格德．克瑙斯特說。

上海多家酒店已提前開始在酒店房間及預訂網站展開相關宣傳，並正在制定更為詳細的落實方案。多家酒店表示，當住店客人明確提出有前述一次性替代消耗品需求時，酒店仍將提供。

上海綠色消費

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