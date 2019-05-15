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世界集郵展 下月武漢舉行

2019-05-15 04:12聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸國家郵政局副局長戴應軍14日在國新辦新聞發布會上表示，「中國2019世界集郵展覽」定於6月11日至17日在湖北武漢舉行，展覽規模創世界郵展之最。

中新社報導，據戴應軍介紹，「中國2019世界集郵展覽」由大陸國家郵政局主辦，武漢市人民政府、中國郵政集團公司、中華全國集郵聯合會、湖北省交通運輸廳承辦。目前，各項籌備工作進展順利。

戴應軍表示，這次展覽得到國際集郵聯合會（FIP）的大力支持，也受到國際集郵界的熱切關注，國內廣大集郵愛好者反響熱烈。截至目前，已有87個國家和地區報名參展，送展展品達4700框，其中國際展品2500框、國內展品2200框，展覽規模創世界郵展之最。

屆時，將有80多位國際集郵界的專家參與競賽類展品的評審，同時，還將有20多個萬國郵政聯盟成員組織的代表到中國大陸參觀、交流。此外，展覽將設非競賽類展品1000多框。一是首次展出70年來發行的郵票1300多套，4000多枚；二是集中展出「中華人民共和國成立70周年」命題類展品；三是新增家書類展覽，體現中國文化特色和人文情懷；四是首次設立殘疾人作品展區。

中國郵政集團公司副總經理康寧表示，世界集郵展覽被譽為「集郵界的奧林匹克盛會」，是世界上規模最大、覆蓋最廣、水平最高的國際性集郵展覽。這次世界郵展落戶中國大陸，必將進一步提升集郵文化的普及率，同時也與外國同行、國內同業以及其他行業的學習交流、商務合作。

中國郵政

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