知味杭州亞洲美食節 今起一周

2019-05-15 04:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第二十屆中國國際食品和飲料展覽會（中食展）14日在上海開幕。來自德國、法國、俄羅斯、西班牙等國家和地區的4300家展商前來參展。 新華社 分享 facebook 杭州市新聞辦公室舉辦的新聞通報會披露，「知味杭州」亞洲美食節將於本月15日至22日舉行，涵蓋6大版塊22項活動。美食節重頭戲—美食文化公園，將吸引馬來西亞、澳洲、西班牙、美國等56個國家及地區參展。

中新社報導，亞洲美食節是亞洲文明對話大會的配套活動，將分別在北京、成都、廣州、杭州四地舉行。「知味杭州」亞洲美食節以文化為核心，以美食為載體，展示杭州文化的獨特魅力和經濟社會的發展成就，促進杭州美食、中華美食與亞洲各國美食文化的交流互鑒。

「知味杭州」亞洲美食節期間，杭州共推出20多項豐富多彩的活動，主要活動包括亞洲美食節開幕式；美食文化公園、中華美食器皿展、「香約亞運+」主題展覽、「尋味亞洲」影像展、「家的味道」國際少兒漫畫展等展覽類活動；「數字科技賦能新餐飲」論壇、「美食與美育教育」論壇、「美食與優雅生活」論壇、「亞運與美食」論壇等論壇類活動；亞洲美食節主題燈光秀、「詩意杭州美食天堂」主題晚會、亞洲美食厨藝交流表演秀等表演類活動以及「小小厨神」培訓營活動、「味與道」跨界創意秀等活動。

作為亞洲美食節的重頭戲—5月15日到19日，占地11萬平方公尺的美食文化公園將迎接八方食客。屆時，馬來西亞、澳洲、西班牙、美國等56個國家及地區將參展，展示和銷售國際特色小吃、食品、飲品等。

此外，「知味杭州」亞洲美食節還將依託杭州數字經濟發展優勢，展示數字經濟發展、智慧城市建設等杭州創新文化。現場，無人餐廳、機器人送餐等未來餐飲發展的「新視界」將一一呈現。

杭州市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任來虹表示，大會將為亞洲人民交流共建、繁榮發展搭建平台，充分展示亞洲文化的豐富多彩和中華文化的深厚底蘊，充分展示杭州文化和杭州城市的獨特魅力。